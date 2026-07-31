Una histórica empresa toledana de transporte cambia de manos: el fondo logístico Everwood Capital se hace con la compañía

El fondo de transporte y logística de Everwood Capital ha adquirido Transportes Hijos de Marino Palomo —incluidas Frijaf y Servicios Filiares Burgaleses (SFB)—, una compañía dedicada al transporte de mercancías por carretera y con actividad en los servicios a temperatura controlada.

La operación incorpora al fondo un conjunto de empresas con presencia operativa en Torrijos (Toledo) y Burgos, que alcanzan una facturación anual conjunta de 25 millones de euros y disponen de una flota cercana a los 300 camiones.

ABL & New York Associates ha actuado como asesor exclusivo financiero y legal de la parte vendedora durante la operación.

Transportes Hijos de Marino Palomo cuenta con más de 70 años de experiencia y presta servicios de transporte de mercancías, temperatura controlada y almacenaje. La compañía desarrolla rutas nacionales y europeas, dispone de más de 100 camiones y cuenta con 3.000 metros cuadrados de instalaciones para el almacenamiento de mercancías.

Frijaf nació para completar su oferta de servicios de transporte. Por su parte, Servicios Filiares Burgaleses (SFB) está especializada en el transporte de mercancías generales y a temperatura controlada, con rutas nacionales y europeas.

Esta compañía dispone de instalaciones operativas en Burgos y de una flota de más de 100 camiones equipados con sistemas de localización y gestión en tiempo real.

Otras operaciones de expansión

Con esta adquisición, Everwood Capital continúa desarrollando su actividad en el sector del transporte y la logística.

El fondo centra su estrategia en empresas de España y Portugal con posibilidades de crecimiento, profesionalización y digitalización, dentro de cinco áreas: logística aeroportuaria, cadena de suministro portuario, cadena de frío, última milla y tecnología logística.

Entre sus operaciones recientes se encuentra la adquisición de Tudefrigo, especializada en transporte internacional de mercancía refrigerada. Su incorporación, junto con Transportes Cruz y Transmolbo, dio lugar a un grupo con cerca de 160 millones de euros de facturación, más de 1.000 profesionales y una flota superior a los 1.400 vehículos.

Everwood Capital es una sociedad gestora de fondos de inversión regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía declara más de 900 millones bajo gestión y más de 60 transacciones realizadas.