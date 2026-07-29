Iberdrola abre un punto de atención en Mota del Cuervo (Cuenca) para reforzar su servicio a vecinos y empresas

Inauguración del punto de atención de Iberdrola en la localidad conquense de Mota del Cuervo. Iberdrola

Iberdrola ha abierto un punto de atención en Mota del Cuervo (Cuenca) con el objetivo de seguir acercando sus servicios a los clientes de la localidad y de su comarca, reforzando la atención personalizada tanto a particulares como a empresas y autónomos.

Este nuevo espacio ha sido inaugurado por la alcaldesa de la localidad, Irene Cabrera, acompañada de concejales, vecinos y empresarios de Mota, junto a responsables de Iberdrola, entre ellos, el delegado institucional de la compañía en Castilla-La Mancha, Óscar Narros.

Para Iberdrola, el nuevo punto de atención resalta la importancia de estar presente con espacios de proximidad para resolver dudas, realizar gestiones y recibir asesoramiento energético adaptado a las necesidades de cada usuario.

Iberdrola cuenta con un total de seis puntos de atención en la provincia de Cuenca, incluido el punto de atención de Mota del Cuervo. La oficina se encuentra en el número 9 de la Plaza Mayor y estará abierto en horario comercial.

Este nuevo punto de atención permitirá a los vecinos y empresas de Mota del Cuervo y alrededores realizar trámites habituales como altas, bajas y modificaciones de contrato, consultas sobre facturación, revisión de servicios contratados o solicitudes de información sobre productos energéticos. Además, el espacio ofrecerá asesoramiento sobre soluciones innovadoras y eficientes para hogares y negocios.

Entre los servicios disponibles, Iberdrola informará sobre electricidad, gas y productos complementarios de la compañía, así como sobre sistemas de climatización, aerotermia, rehabilitación energética, autoconsumo, instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y herramientas digitales orientadas al control y ahorro del consumo.

Con esta apertura, Iberdrola refuerza su compromiso con una atención más cercana, accesible y de calidad, basada en el acompañamiento personalizado y en la búsqueda de soluciones que contribuyan al ahorro energético, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente.

Casi medio centenar de oficinas en Castilla-La Mancha

Iberdrola cuenta con más de 650 puntos de atención repartidos por todo el territorio nacional. En Castilla-La Mancha son 47 oficinas. Concretamente, 11 en Albacete, 14 en Toledo, seis en Guadalajara, seis en Cuenca y 10 en Ciudad Real. El principal objetivo de estas oficinas es estar cerca de los clientes y poder atender sus necesidades en todo momento, ofreciendo un servicio personalizado y de calidad.

Además, Iberdrola pone a disposición de la ciudadanía un buscador de oficinas cercanas donde se puede consultar el horario, los datos de contacto y solicitar cita previa para ser atendido en la fecha y hora que mejor se adapten a cada cliente.