Eurocaja Rural renueva su alianza con la Lonja Agropecuaria de Toledo para favorecer al desarrollo del sector

Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han renovado el tradicional convenio de cooperación que mantienen vinculado a la Lonja Agropecuaria de Toledo, con la finalidad de mejorar las operaciones comerciales de los productos agropecuarios, fomentar el asociacionismo y la apertura de nuevos mercados, impulsando la comercialización de sus productos esenciales.

La Lonja Agropecuaria de Toledo, uno de los órganos reguladores de precios más relevantes y orientativos de productos agrícolas y ganaderos del país, tiene como objetivo principal promover la transparencia de las cotizaciones y asegurar la oferta y demanda de los productos agropecuarios, entre ellos los productos avícolas, los cereales, pistacho o el vino, así como la incorporación de nuevos productos en el futuro.

Esto permite a compradores y vendedores utilizar la información estadística del mercado, recopilada y publicada por la Lonja, en sus transacciones comerciales, creando un mercado más transparente, donde no haya asimetrías en la información entre los diferentes operadores.

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín y el presidente de la Fedeto, Javier de Antonio Arribas, en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural, y a través de él ambas partes reafirman su firme apoyo al sector primario y de forma concreta al colectivo agropecuario, actividad esencial en el crecimiento y desarrollo de la provincia toledana.