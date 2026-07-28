UPTA pide al Gobierno de Page un plan urgente para salvar a los autónomos afectados por los incendios forestales

La recuperación tras los devastadores incendios que han golpeado Castilla-La Mancha en las últimas semanas también pasa por los pequeños negocios. Numerosos trabajadores por cuenta propia han visto cómo el fuego arrasaba sus explotaciones o herramientas de trabajo, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara.

Con ese argumento, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado este martes al Gobierno de Emiliano García-Page un plan extraordinario de ayudas para los autónomos afectados por el fuego.

La organización, además, pide una respuesta "urgente y coordinada" de todas las administraciones para evitar el cierre definitivo de cientos de pequeños negocios.

Ayudas directas para reconstruir

UPTA reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha la aprobación inmediata de un plan extraordinario de ayudas económicas destinado a los autónomos damnificados.

La propuesta, que la organización remitirá esta misma semana al Ejecutivo regional bajo el nombre de Plan Auxilia para Autónomos Afectados por Incendios, incluye ayudas directas para reparar instalaciones dañadas, subvenciones para reponer maquinaria, herramientas, vehículos o mercancías destruidas por el fuego, así como líneas de financiación pública sin intereses y con amplios periodos de carencia.

También plantea moratorias en préstamos e hipotecas vinculados a la actividad económica, bonificaciones fiscales temporales, ayudas para alquilar instalaciones provisionales y la creación de una ventanilla única que centralice todas las ayudas disponibles y agilice su tramitación.

Según UPTA, el objetivo es que los autónomos puedan recuperar su actividad "lo antes posible" y evitar que la falta de liquidez termine provocando el cierre de negocios.

Su presidente, Eduardo Abad, sostiene que "cada incendio que arrasa un negocio destruye años de esfuerzo, inversión y trabajo" y defiende que ningún trabajador autónomo puede afrontar en solitario una catástrofe de estas dimensiones.

Ayudas ya aprobadas

Las reclamaciones de UPTA llegan el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con nuevas medidas de protección laboral y social para los afectados por los incendios forestales.

Entre ellas figura una prestación extraordinaria de hasta cuatro meses para las personas trabajadoras afectadas, que no exigirá un periodo mínimo de cotización y no consumirá futuras prestaciones por desempleo.

Además, el decreto facilita el acceso al cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados, eliminando el requisito de acreditar la fuerza mayor y dando por cumplido el periodo mínimo de cotización.

La norma también contempla permisos retribuidos reforzados y exenciones en las cotizaciones empresariales para facilitar la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas.