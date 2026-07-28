CaixaBank lanza un amplio paquete de ayudas económicas para los afectados por los incendios

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados por los devastadores incendios forestales que, durante estas últimas semanas, están afectando gravemente a distintas zonas del territorio español.

Las ayudas se destinarán, por un lado, a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilita el rápido acceso de las compensaciones a las familias y negocios que puedan verse afectados.

Y por otro, a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para continuar su actividad y para lo que ha puesto en marcha una línea de financiación específica en condiciones especiales. En este sentido, CaixaBank ha puesto en marcha un préstamo de agroinversión sostenible con el objetivo de proceder a la reforestación con especies autóctonas y a la renovación de maquinaria.

La entidad ha lanzado, además, una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional que permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad.

El importe máximo por operación es de 50.000 euros para un máximo de 6 años y con 12 meses de carencia. Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Para cualquier duda o consulta, la entidad ha habilitado un número de teléfono: el 900 404 090.

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, ha destacado: "Somos plenamente conscientes de la difícil situación a la que se enfrentan muchas familias, autónomos y pequeñas empresas, por ello, con este paquete de ayudas queremos facilitar soluciones ágiles que les permitan retomar su actividad y recuperar cuanto antes la normalidad".

La entidad irá adaptando y ampliando las medidas de apoyo ya puestas en marcha, con el objetivo de ofrecer una respuesta ágil y eficaz a particulares, empresas y colectivos afectados. Con este conjunto de medidas, CaixaBank reafirma su compromiso de acompañar a las personas, empresas y territorios en situaciones de especial dificultad, contribuyendo a la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los incendios.