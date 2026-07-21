CaixaBank moviliza 50 millones de euros para ayudar a los afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara

CaixaBank ha activado un plan extraordinario de ayudas dotado con 50 millones de euros para apoyar a los afectados por el incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara, el mayor registrado hasta la fecha en Castilla-La Mancha.

La entidad ha anunciado este martes que las medidas ya pueden solicitarse a través de su red de oficinas y de AgroBank en la región con el objetivo de facilitar la recuperación de las familias, empresas y explotaciones agrarias que han sufrido las consecuencias del fuego.

El incendio, declarado el pasado jueves en La Mierla, ha obligado a evacuar decenas de municipios y ha arrasado ya unas 29.000 hectáreas, además de afectar a explotaciones agrícolas y ganaderas y provocar importantes daños materiales.

Anticipo de indemnizaciones

El plan contempla, en primer lugar, el anticipo del cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras por los daños sufridos en viviendas, inmuebles o vehículos, con el objetivo de que los afectados puedan disponer de liquidez sin tener que esperar a la tramitación completa de los expedientes.

Además, CaixaBank pondrá en marcha una línea específica de financiación, a través de AgroBank, destinada a agricultores y ganaderos que necesiten acometer inversiones para recuperar sus explotaciones y reanudar cuanto antes su actividad.

Apoyo a los damnificados

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha asegurado que la entidad quiere estar "al lado" de quienes están sufriendo las consecuencias del incendio.

"En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a una amplia extensión de la zona norte de Guadalajara. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles", ha afirmado.

La entidad ha explicado que ha trabajado durante las últimas horas para activar este paquete extraordinario de ayudas y ponerlo a disposición de los afectados con la mayor rapidez posible.