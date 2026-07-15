El segundo turno de Financial Start Up English de Fundación Globalcaja aterriza en Irlanda

Chicos y chicas de 12 a 17 años en el aeropuerto para disfrutar del programa estival de Globalcaja. Globalcaja.

El segundo grupo de jóvenes que participan en Financial Start Up English ya se encuentra en Irlanda para disfrutar de unas vacaciones diferentes, aprendiendo o perfeccionando el conocimiento de la lengua inglesa, adquiriendo habilidades emprendedoras, financieras y digitales, conociendo otra cultura y disfrutando de muchas actividades de ocio.

El programa de Fundación Globalcaja HXXII, para infancia y juventud de entre 12 y 17 años, cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y con el apoyo técnico de Hatton Events y H4 languages&fun.

En el aeropuerto han coincidido las familias del alumnado que partía hacia Irlanda con las de los adolescentes que regresaban del primer turno al finalizar sus tres semanas de estancia, dando lugar a emotivas escenas de despedida y de reencuentro.

Waterford es la localidad escogida en el segundo turno para la convivencia con familias nativas, en un viaje en el que se alternan los talleres y actividades formativas con el ocio y el deporte mientras conocen unas costumbres, gastronomía e idioma diferentes a los suyos.

La fundación vuelve a contar con la implicación de Asisa, Lenovo y Campofrío, que aportan la mejor cobertura sanitaria, tecnología para premiar al equipo que haga un mejor trabajo, y excelentes productos de nuestra gastronomía para la celebración del Día de España en Irlanda.

La seguridad, prioridad en el programa

En el programa, con 10 años ya de vida y más de un millar de jóvenes participantes, se cuidan especialmente la seguridad de los chicos y que exista una comunicación fluida con los padres durante la estancia irlandesa, por lo que se ofrece información diaria mediante WhatsApp y los niños cuentan con el tutelaje y cuidado de un monitor que les acompaña cuando están fuera de las familias y está localizable telefónicamente las veinticuatro horas del día.

Financial Start Up English tiene como objetivo añadido al aprendizaje del idioma, fomentar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, la comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la proactividad de niños y jóvenes.