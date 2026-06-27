Las empresas que hacen grande a la provincia de Albacete reciben el reconocimiento de los Premios San Juan

Foto de familia con los premiados y las autoridades. JCCM

El tejido empresarial de la provincia de Albacete ha celebrado este viernes una de sus grandes citas anuales con la entrega de los XXVII Premios Empresariales San Juan, organizados por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA).

La gala ha reconocido la trayectoria, el esfuerzo y la capacidad de innovación de doce empresas, profesionales y entidades que representan la fortaleza y diversidad del tejido productivo albaceteño.

Los galardones han reunido a representantes institucionales, empresariales y económicos, en un acto en el que también se ha puesto de relieve el buen momento que atraviesa la economía provincial y el papel de las administraciones y las entidades financieras en el respaldo a las empresas.

Entre los premiados de esta edición figuran Julián Soler, Saiz y Galdón Servicios Ganaderos, Naturcaudete, Ideas Medioambientales, David Candel Navarro, de Albasistemas y Cerramientos; María del Mar Escudero del Campo, de Roblepol; Ferretería Juanjo; la Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación Infantil de Albacete (ACEI AB); la Tamborada de Hellín en el 150 aniversario de esta tradición; El Sueño de Jemik-Hospedería Bodega Nuestra Señora del Rosario; la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Villarrobledo y Basilio Robles Defez, de Sumeba.

Además, el jurado concedió dos menciones especiales al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Albacete, coincidiendo con su centenario, y a Popular Libros, librería histórica de la capital albaceteña que desde 1975 se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la ciudad.

El impacto del Plan Adelante

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, participó en la gala y aprovechó su intervención para destacar el dinamismo económico de la provincia de Albacete y el respaldo que el Gobierno de Castilla-La Mancha presta al tejido empresarial.

Franco ha asegurado que el Plan Adelante 2024-2027 ha movilizado ya más de 75 millones de euros en ayudas directas en la provincia, una inversión pública que ha permitido impulsar proyectos empresariales por un valor superior a los 400 millones de euros.

"Por cada euro que moviliza el Gobierno regional se invierten cinco euros por parte de las empresas de la provincia de Albacete", ha destacado la consejera.

La consejera Patricia Franco durante su intervención. JCCM

También ha avanzado que en las próximas semanas el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha nuevas líneas de apoyo empresarial, entre ellas el Bono Crecimiento Pyme, el programa para el Nacimiento de Pymes Industriales y una nueva convocatoria de Innova Adelante.

Durante su intervención, Franco ha puesto cifras al crecimiento económico experimentado por la provincia desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional. Según ha señalado, en la última década se han creado 39.800 nuevos empleos, lo que supone que prácticamente uno de cada cuatro puestos de trabajo existentes en la actualidad se han generado en ese periodo.

Asimismo, ha indicado que en estos años se han constituido más de 6.800 nuevas sociedades mercantiles y que las exportaciones de las empresas albaceteñas prácticamente se han duplicado.

La consejera también ha felicitado a FEDA, a su presidente, Artemio Pérez, y a todas las empresas, entidades y profesionales distinguidos en esta edición de los Premios San Juan.

Respaldo de las entidades financieras

La gala volvió a contar con el apoyo de las principales entidades financieras vinculadas al tejido empresarial de la provincia.

Globalcaja, patrocinadora de los Premios San Juan, estuvo representada por su director general, Pedro Palacios, y por el vicepresidente de la entidad y presidente de la Fundación Globalcaja en Albacete, Herminio Molina.

Pedro Palacios y Herminio Molina entregando la mención al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Albacete.

Pedro Palacios entregó, junto al presidente de FEDA, la Mención Especial del Jurado al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Albacete, mientras que Herminio Molina hizo entrega del reconocimiento a Popular Libros, con la colaboración de la Fundación Globalcaja.

Desde la entidad destacaron que estos premios constituyen un escaparate del talento empresarial albaceteño y reafirmaron su compromiso con quienes generan riqueza, empleo y oportunidades desde la empresa, el comercio, la industria, la cultura o el asociacionismo.

Globalcaja subrayó además la estrecha colaboración que mantiene con FEDA para fortalecer el tejido empresarial y contribuir al desarrollo económico de la provincia.

Eurocaja Rural ha patrocinando el Premio Joven Empresario, concedido a David Candel Navarro, CEO de Albasistemas y Cerramientos.

Por su parte, Eurocaja Rural volvió a respaldar una edición más de los Premios San Juan patrocinando el galardón al Joven Empresario, que este año recayó en David Candel Navarro, CEO de Albasistemas y Cerramientos, empresa especializada en distribución de productos metalúrgicos y cerramientos.

La entidad financiera destacó la importancia de estos reconocimientos para dar visibilidad al esfuerzo empresarial y puso en valor la capacidad de las empresas premiadas para generar riqueza, empleo e innovación.

Asimismo, recordó que su colaboración con FEDA se extiende a otras iniciativas dirigidas a fortalecer el ecosistema empresarial de Albacete mediante jornadas, programas de emprendimiento y actividades de apoyo al tejido productivo.