Ángel Nicolás: "Defendiendo a las empresas defendemos la inversión, el empleo, la economía y el bienestar"

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, ha reivindicado este viernes el papel de las empresas como motor del desarrollo económico y social de la comunidad autónoma y ha reclamado un entorno más favorable para la actividad empresarial, basado en el diálogo social, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el apoyo a la inversión productiva.

Así lo ha manifestado durante la asamblea general anual de CECAM, celebrada en el Hospital de Santiago de Cuenca, en un acto que ha reunido a cerca de un centenar de empresarios, compromisarios de la organización y representantes de las organizaciones empresariales provinciales y sectoriales integradas en la Confederación.

Durante su intervención, Nicolás ha destacado la fortaleza de CECAM gracias al compromiso de sus organizaciones miembro y del tejido empresarial de la región, asegurando que la Confederación continúa consolidándose como una organización "útil, influyente y cercana a las empresas".

El presidente de la patronal castellanomanchega también ha puesto en valor la figura del empresario y su contribución al progreso de la sociedad.

"Cuando defendemos a las empresas estamos defendiendo la inversión, el empleo, la actividad económica y el bienestar de toda la sociedad", ha afirmado.

Los retos del tejido empresarial

Ángel Nicolás ha repasado algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente las empresas, entre ellos el incremento de los costes laborales, energéticos y regulatorios, la elevada carga burocrática, las dificultades para encontrar profesionales cualificados y la incertidumbre normativa. Factores que, según ha señalado, limitan la competitividad, la inversión y la creación de empleo.

Entre las cuestiones que más preocupan al tejido empresarial ha situado el aumento del absentismo laboral, reclamando un análisis riguroso de sus causas y la adopción de medidas que permitan reducir su impacto sobre empresas, trabajadores y administraciones.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reforzar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales del mercado laboral, apostando por una mayor adecuación entre la oferta y la demanda de empleo, así como por seguir fortaleciendo el diálogo social para alcanzar acuerdos que favorezcan la competitividad empresarial, especialmente en una comunidad autónoma donde más del 99 % del tejido productivo está formado por pymes y autónomos.

Balance de actividad

Durante la Asamblea General, CECAM también ha realizado balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio y ha avanzado las principales líneas de actuación previstas para este año.

La Confederación ha destacado que en 2025 celebró más de un centenar de reuniones en defensa de los intereses empresariales, organizó alrededor de 450 jornadas informativas y seminarios de formación y llevó a cabo más de 770 visitas de asesoramiento personalizado a empresas en distintas materias, todas ellas de carácter gratuito.

Además, la organización ha señalado que seguirá impulsando iniciativas relacionadas con la inversión empresarial, la internacionalización, la formación y el talento, la prevención de riesgos laborales, la igualdad de oportunidades, la digitalización y la sostenibilidad, con el objetivo de contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas de Castilla-La Mancha.