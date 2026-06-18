Eroski abre un nuevo supermercado de 220m² en un pueblo de Toledo: seis empleos y más de 6.000 referencias

La cadena de supermercados de origen vasco Eroski ha inaugurado este jueves un nuevo establecimiento en la localidad toledana de Novés. Se trata de un local de la línea Eroski/City que basa su catálogo en los productos locales y frescos de temporada.

En sus 220 metros cuadrados de sala de ventas, los novesanos encontrarán más de 6.000 referencias de marcas de primer nivel, línea propia y productores locales. Más allá del impacto en el comercio local, este nuevo supermercado ubicado en la calle Abogado supone la creación de seis empleos.

Además, cuenta con una sección de panadería y bollería con productos recién horneados. El Eroski de Novés estará sujeto a las ofertas y promociones que la cadena vasca lanza cada mes para favorecer el ahorro de los consumidores.

Franquicia de Eroski en Novés (Toledo).

Esta reciente apertura forma parte del plan de expansión de la entidad que solo en 2025 inauguró 46 franquicias y que en Castilla-La Mancha suma más de una docena de supermercados, concentrándose la mayor parte en las provincias de Toledo y Guadalajara.

A lo largo de este ejercicio prevén abrir otros 50 nuevos locales en regiones como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid, Baleares, Galicia, Levante y por supuesto, Castilla-La Mancha. Eroski ha sido reconocida recientemente como la mejor franquicia en la categoría ‘Franquicias de Supermercados’ en los premios ‘Comercio del Año 2025-2026’.