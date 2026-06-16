Esther Esteban: "La tradición no es un límite en Castilla-La Mancha, es el punto de partida para la innovación"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha destacado la "capacidad" de Castilla-La Mancha "para generar ideas, proyectos y empresas desde sus propias raíces", una realidad que demuestra que en la región "la tradición no es un límite, sino el punto de partida para la innovación".

En la presentación del foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina, un encuentro celebrado en el centro cultural El Salvador de la ciudad de la cerámica, Esteban ha definido a la comunidad autónoma como "una tierra de emprendedores, de creatividad y de esfuerzo" y ha subrayado que su progreso "depende de la suma de muchas miradas", una apelación a la búsqueda de consensos entre administraciones y el impulso empresarial.

“Queremos sumar, no restar", ha subrayado la periodista toledana. "No consentiremos que se pongan piedras en el camino", ha comentado sobre unas hipotéticas dificultades sobrevenidas que ni la sociedad talavera ni el conjunto de los ciudadanos de la región aceptarían.

Esteban ha enfatizado "el potencial del medio rural como espacio de oportunidades" y ha recordado que zonas como las Tierras de Talavera se configuran como "un territorio que ya no puede entenderse solo desde la perspectiva de la distancia a los grandes núcleos urbanos, sino como un espacio estratégico para la innovación, la inversión, la atracción de talento y la creación de empleo".

En la región, el sector primario "es mucho más que una actividad económica: es una forma de vida, es paisaje, es cultura, y es también uno de los grandes motores productivos", ha remarcado.

Un horizonte por construir

El discurso de la máxima responsable del periódico líder en la región ha apelado a la esperanza por un futuro que "se construye dialogando, compartiendo conocimiento y generando espacios donde pensar colectivamente en el territorio". Durante su intervención, ha parafraseado a Antonio Machado al evocar la idea de que "hacemos camino al andar".

Además, Esteban ha tomado el vigésimo aniversario del medio de comunicación que dirige como ejemplo de éxito e inspiración para otras iniciativas surgidas en la comunidad autónoma. "Es posible crear valor desde aquí, crecer desde aquí y proyectarse al mundo sin renunciar a la identidad propia".

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es "un medio, y lo digo con orgullo, que cree en esta tierra, que lo cuenta y lo interpreta con rigor, seriedad y ambición", ha dicho sobre esta cabecera su presidenta ejecutiva.

Los agradecimientos al Ayuntamiento de Talavera y la Diputación provincial se han extendido a Moeve, una compañía que "representa hoy una de las grandes apuestas por la transformación energética y la sostenibilidad en nuestro país: su papel en la transición hacia modelos más limpios, más eficientes y más responsables la sitúa como un actor clave en el cambio económico e industrial que ya está en marcha".

El foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina ha sido organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Diputación provincial de Toledo.