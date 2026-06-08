Mora cierra un acuerdo con varias empresas tecnológicas que invertirán en el municipio 3.000 millones de euros

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha cerrado un acuerdo con varias empresas del sector tecnológico para llevar a cabo un proyecto que prevé una inversión total de 3.000 millones de euros.

DC MALPICA, como se denomina esta iniciativa empresarial, será presentada este miércoles en el salón de plenos del municipio por el alcalde moracho, Emilio Bravo y varios de los directivos de las empresas implicadas.

Según ha confirmado el Consistorio moracho, este acto también servirá para firmar un memorando de entendimiento y colaboración mutua (MOU) que vertebrará la colaboración público-privada en la consecución del proyecto.

También está previsto que en este encuentro se den a conocer más detalles en relación al tamaño de la planta o los puestos de trabajo que creará.

Esta ambiciosa iniciativa podría convertir a este municipio que supera los 10.000 habitantes en uno de los hubs empresariales ligados a las nuevas tecnologías más importantes de todo el país y a la provincia de Toledo todo un referente continental con otras iniciativas punteras como el centro de datos impulsado por META en Talavera de la Reina.