Fedeto distingue a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el vigésimo aniversario del medio líder de la región

La trigésima edición de los galardones empresariales de Fedeto ha premiado a 16 empresas y organizaciones diferentes, incluido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la categoría de medio de comunicación del año.

La distinción que ha reconocido a la cabecera más leída de la región, patrocinada por Grupo Tangente, ha ensalzado el "tratamiento informativo y divulgativo de informaciones empresariales, de coyuntura económica y laboral" que hace el periódico que lidera Esther Esteban como presidenta ejecutiva y dirige Alberto Morlanes.

Además, Fedeto ha destacado la "implicación mediática en la sociedad de Toledo" de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una iniciativa pionera que celebra este año su vigésimo aniversario.

La patronal provincial ya reconoció en 2013 a esta empresa informativa, entonces bajo la denominación de El Digital de Castilla-La Mancha.

Esther Esteban ha recogido un premio que ha valorado la larga y fructífera trayectoria del medio. El consejero de Hacienda del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, también ha dedicado unas palabras de elogio a la labor de esta cabecera y de unos profesionales que lo "hacen muy bien" y saben "separar la opinión de la noticia".

Contra la corrupción y el absentismo

El presidente de la federación empresarial toledana (Fedeto), Javier de Antonio, ha clamado este viernes contra los casos judiciales relacionados con casos de presunta corrupción política que han marcado la actualidad en las fechas más recientes. "¡Ya está bien! ¡Ya basta!", ha enfatizado.

Durante el discurso de bienvenida, Arribas ha asegurado que "a todos nos da vergüenza y asco" unos hechos que ha eludido detallar y que no ha endosado a ningún partido ni político concreto. Y "en medio de tanta vergüenza, no podemos callar".

El máximo responsable de Fedeto ha lamentado que "no se haga nada para poner remedio" a problemas "muy serios" a los que se enfrentan todos los días los empresarios.

De Antonio se ha referido específicamente al absentismo laboral, "esa lacra que se está institucionalizando, que se está convirtiendo o se ha convertido ya en un hecho cultural porque faltar al trabajo no tiene consecuencias, gracias a una ministra que sí, que nos odia".

La burocracia emerge como otra de las trabas cotidianas del empresariado. Aunque Arribas ve intento de reducirla, cree que "no es suficiente". "Hay que eliminar todos aquellos plazos y obligaciones procedimentales que no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI".

También ha criticado que no se haga nada para controlar "un gasto público desenfrenado" y que muchas veces no responde a realidades como el "muy deficitario" estado de las infraestructuras sean viarias, hidrológicas o eléctricas, "un gasto público que responde en muchas ocasiones a un claro interés cortoplacista", como subir los impuestos.

"Así no podemos seguir por más tiempo. No somos limones a los que exprimir. No somos vacas a las que ordeñar. Pero, sobre todo, no somos el enemigo a batir. Los empresarios somos el pilar básico sobre el que se asienta todo el país. No entender esto es no saber nada de economía", ha espetado el presidente de Fedeto.

"Somos empresarios que, con mucho sacrificio e incertidumbre, trabajamos por un lícito margen económico del que no nos avergonzamos: a través de ese margen creamos riqueza y empleo y sostenemos todo lo público. Solo pedimos a cambio respeto y que no se nos pongan trabas en nuestra labor", ha finalizado el presidente de Fedeto.