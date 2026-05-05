Grupo Ibérica nombra a Juan Cubillo como nuevo director general de MerkoCash

Grupo Ibérica ha informado del nombramiento de Juan Cubillo como nuevo director general de MerkoCash.

En un comunicado, el holding de empresas que dirige Fernando Núñez ha especificado que Cubillo "trabajará estrechamente con Pedro Jimeno, fundador y accionista de la compañía y reportará a Sergio Rivas, director general del Grupo".

El nuevo director general de MerkoCash es doctor en Ingeniería de Montes, MBA por la Escuela de Organización Industrial y Máster Carrefour por INSEAD y posee una amplia experiencia, nacional e internacional, en puestos de alta dirección en diferentes empresas del sector de la distribución alimentaria, tales como Día, Carrefour y Continente.

"Estoy muy ilusionado en poder colaborar con los equipos de Grupo Ibérica y MerkoCash, para conseguir que nuestra participada sea un referente en el sector de la distribución, por su rentabilidad, trabajo en equipo y servicio al cliente”, ha asegurado Juan Cubillo,

MerkoCash, cadena de cash&carry de Grupo Ibérica, se encuentra en pleno proceso de expansión para aumentar sus puntos de venta en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y norte de Andalucía. En estos momentos, supera los 30 establecimientos.