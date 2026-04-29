Eurocaja Rural abre oficina en Badajoz y su modelo de banca "cercana y comprometida" ya está en 26 provincias españolas

La entidad financiera Eurocaja Rural ha inaugurado una nueva oficina en Badajoz, la segunda en Extremadura tras su implantación en Cáceres el pasado mes de diciembre, reforzando así su apuesta por extender su modelo de banca "cercana y comprometida".

Con esta apertura, Badajoz se convierte en la vigésimo sexta provincia en la que está presente la cooperativa de crédito con sede en Toledo, elevando su red comercial a 514 oficinas en 11 comunidades autónomas.

La nueva sucursal de la capital pacense está ubicada en el número 12 de la avenida de Europa y abre al público en horario de 8:30 a 14:00 horas.

Está dirigida por José Raúl Fernández Méndez, junto a los gestores comerciales Marta Risco Tamurejo y Pedro Marín Mancera.

Eurocaja Rural, a través de una nota de prensa, ha asegurado que llega a Badajoz con el objetivo de ofrecer "asesoramiento personalizado, atención cercana y un amplio catálogo de productos y servicios financieros".

Momento dulce

La apertura se produce en un contexto de fortaleza financiera para la entidad, que alcanzó un beneficio récord en 2025 después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49 % más que en el ejercicio anterior.

El director general de la entidad, Víctor Manuel Martín López, ha asegurado que "la ampliación de nuestra red comercial los últimos 15 años representa un incremento del 172 %, resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, coherente con nuestra cultura corporativa y basada en un principio muy claro: crecer allí donde nuestra presencia aporta valor real".

La cooperativa de crédito ha destacado además su papel en la lucha contra la exclusión financiera, garantizando el acceso a servicios bancarios tanto en municipios con baja densidad de población como en grandes ciudades.

Actualmente, es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y dispone de otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo.