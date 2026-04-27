Greenergy firma un acuerdo financiero para sostener su proyecto estrella de almacenamiento híbrido en Cuenca
La empresa ha informado que este tolling tendrá una duración de 12 años.
Grenergy ha firmado un acuerdo financiero con una utility internacional para cubrir el sistema de almacenamiento de su proyecto híbrido 'Escuderos' ubicado en Cuenca.
Según ha detallado la compañía en un comunicado, este tolling tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028.
'Escuderos' es el proyecto de hibridación "insignia de Grenergy en España", ya que el complejo contará con 200 megavatios (MW) solares y 680 megavatios hora (MWh) de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.
Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.
'Oasis de Atacama' cuenta actualmente con una capacidad prevista de 2 gigavatios (GW) y 11 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento, con finalización estimada en 2027 y una inversión de 2.000 millones de euros.
Por su parte, 'Oasis Central' dispone en la actualidad de una proyección de 1,1 GW de energía solar y 4 GWh de almacenamiento, con una inversión estimada de 900 millones de euros.
Se trata del segundo tolling financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo, también con una utility internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's.