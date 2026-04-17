El sector del vino y las instituciones soplan las 50 velas de la DO Méntrida-Toledo en Torrijos

La Denominación de Origen Méntrida-Toledo ha celebrado este viernes en el Claustro del Palacio de Pedro I del Ayuntamiento de Torrijos el acto institucional de su 50 aniversario, una conmemoración que ha reunido a representantes institucionales, del sector vitivinícola, bodegas, cooperativas, organizaciones profesionales agrarias y alcaldes de los municipios integrados en el territorio de la Denominación.

El acto ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, el alcalde de Torrijos, AndrésMartín, y el presidente de la DO Méntrida-Toledo, Juan Alonso Cuesta, junto a representantes institucionales y del ámbito vitivinícola, según ha informado la Denominación por nota de prensa.

Por su parte, el alcalde de Torrijos ha indicado "hoy celebramos el esfuerzo compartido de un territorio que decidió apostar por su tierra. Un grupo de viticultores entendió que había un patrimonio que debía ser protegido y proyectado más allá de nuestras fronteras. La Denominación de Origen Méntrida-Toledo no es solo un nombre, sino un símbolo de cómo hemos sabido reflejar en el vino nuestro carácter, nuestra historia y nuestra identidad como territorio".

Juan Alonso Cuesta que ha recibido un reconocimiento por su trayectoria al frente de la DO, ha agradecido el reconocimiento destacando que "este aniversario no es el logro de una persona, sino el resultado del esfuerzo conjunto de viticultores, bodegas, cooperativas y profesionales que han creído en el potencial de este territorio. La D.O. Méntrida-Toledo ha sabido evolucionar sin perder su identidad, apostando por la calidad, la innovación y el respeto por nuestras raíces".

Asimismo, ha subrayado que "el futuro del sector pasa por seguir trabajando unidos, reforzando el valor de nuestras variedades autóctonas y consolidando el posicionamiento de nuestros vinos en mercados cada vez más exigentes".

Reconocimiento a Mercedes Gómez

En el ámbito institucional, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha sido reconocida por su compromiso con el sector vitivinícola y su apoyo a la DO Méntrida-Toledo durante su etapa como consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2003 y 2008, periodo en el que se impulsaron medidas relevantes para el desarrollo del sector.

Mercedes Gómez ha destacado que "este 50 aniversario es un momento para mirar al pasado, reconociendo el esfuerzo de quienes han construido la Denominación de Origen Méntrida-Toledo, y también para mirar al futuro, que debe pasar por el trabajo conjunto de todo el sector".

La titular de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha ha aprovechado la ocasión para animar a las bodegas de la región a aprovechar para reivindicar que "la descarbonización del sector vitivinícola es una oportunidad, no solo una obligación climática", y ha animado a las bodegas a alinearse con el objetivo de emisiones netas cero en 2050, "porque producir vino con menor huella de carbono añade valor al producto, mejora su competitividad en los mercados y refuerza el compromiso con el territorio y con las generaciones futuras".

Asimismo, ha destacado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al sector vitivinícola, tanto a través de ayudas a la reestructuración del viñedo como mediante iniciativas vinculadas a la economía circular, la gestión sostenible de residuos y la colaboración público-privada en el marco de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario, impulsada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además, Gómez ha hecho referencia a los 18,3 millones de euros que en estos momentos el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha puesto en materia de reestructuración, de los cuales 2,8 se están pagando en el día de hoy a los viticultores de la región; así como a la iniciativa Campo Alma, una etiqueta especializada lanzada desde la Consejería de Agricultura que está permitiendo también a la DO poder contar con un aliciente extra para poder comercializar mejor sus productos vinícolas.

Por su parte, Concepción Cedillo ha puesto en valor el trabajo de generaciones de viticultores y profesionales que han hecho posible la consolidación de esta denominación, subrayando que "cincuenta años no se construyen solos. Se construyen con trabajo diario, con decisiones difíciles, con constancia incluso en los momentos más complicados".

La presidenta ha destacado que la Denominación de Origen Méntrida-Toledo es "mucho más que una denominación. Es paisaje, es cultura, es economía local", incidiendo en que representa una forma de entender el territorio y de mantener vivas las raíces de la provincia. En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el medio rural, asegurando que la institución trabaja "para generar oportunidades, revitalizar los sectores productivos, como el del vino, y conseguir que la calidad de nuestros productos traspase nuestras fronteras".

Sabor Toledo

En el marco de esta conmemoración, Cedillo ha recordado la puesta en marcha del proyecto 'Sabor Toledo', una iniciativa impulsada por la Diputación para apoyar, promocionar y dar visibilidad a los productos agroalimentarios de la provincia, entre ellos los vinos de la DO Méntrida-Toledo.

La presidenta ha avanzado también que Toledo acogerá el próximo otoño ese evento gastronómico, con el objetivo de seguir impulsando la proyección de los productos de la tierra y reforzar su posicionamiento en nuevos mercados.

En el ámbito agrícola, se ha reconocido la trayectoria de Luis Salvador, viticultor de la Torre de Esteban Hambrán, por su dedicación al cultivo del viñedo y su contribución al mantenimiento de la tradición vitivinícola del territorio.

A título póstumo, se ha rendido homenaje a Jesús Sánchez López-Covarrubias, viticultor de Camarena, miembro del Consejo Regulador y cooperativista, por representar el esfuerzo de los jóvenes agricultores comprometidos con el futuro de la Denominación.

En el ámbito empresarial, se ha distinguido a la Cooperativa Condes de Fuensalida, entidad fundadora de la Denominación, por su contribución al desarrollo y consolidación de los vinos de la D.O. Méntrida-Toledo desde sus inicios.

Asimismo, se ha reconocido a Bodegas González, de Camarena, socio fundador, por su implicación histórica en la evolución del sector y su apuesta por la calidad y la continuidad del proyecto común.

El sector hostelero y turístico ha estado representado en estos reconocimientos a través de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, presidida por Tomás Palencia, por su apoyo a la promoción de los vinos de la Denominación en el ámbito gastronómico y su contribución a la difusión de la cultura del vino.

Finalmente, en el ámbito de la comunicación, el periodista de RTVE Castilla-La Mancha Carlos de la Morena ha recibido este reconocimiento por su labor informativa especializada en el sector agrario y vitivinícola, contribuyendo a dar visibilidad a la realidad del campo y al valor del territorio.