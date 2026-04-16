Puy du Fou capta 85 millones de euros para construir hoteles y continuar la expansión de su parque temático en Toledo

Puy du Fou ha logrado completar la captación de 85 millones de euros para financiar la construcción de tres hoteles y la expansión de espectáculos en su parque temático de Toledo.

Esta operación ha estado liderada por CaixaBank como Sole Bookrunner -coordinador único- de una operación sindicada para proyectar "uno de los principales proyectos culturales y turísticos del país", ha destacado la compañía financiera en un comunicado.

Esta financiación, en la que además de Caixabank participan también otras entidades financieras, permitirá continuar a Puy du Fou España mantener su crecimiento y consolidación en el territorio.

"Mediante esta transacción Puy Du Fou España acometerá su doble objetivo de desarrollo en su actividad", ha explicado CaixanBank, que desgrana que permitirá "seguir creciendo en el contenido de oferta de espectáculos en vivo mediante la construcción de un nuevo espectáculo" y por otra parte permitirá "iniciar su fase de expansión hotelera mediante la construcción de su primer hotel dentro del parque".

"Con esta operación, en la que CaixaBank también ha actuado como Arranger, la entidad reafirma su papel como socio financiero de referencia del sector turístico, poniendo a disposición de sus clientes soluciones de financiación estructurada adaptadas a proyectos de gran escala, con un claro foco en la creación de valor a largo plazo", sentencian.

Tres hoteles con 426 habitaciones

Esta operación da cobertura financiera al proyecto ideado por la compañía y que ha recibido el visto bueno de la Junta de Comunidades a través de una ampliación del Proyecto de Singular Interés (PSI) a comienzos de marzo.

En este documento daba luz verde a la expansión en más de 36.000 metros cuadrados del parque temático situado en la finca Zurracaín.

El documento concreta por primera vez el tamaño del proyecto hotelero dentro del recinto: tres hoteles con 426 habitaciones y un horizonte de casi 280.000 noches al año cuando estén a pleno rendimiento a partir de 2032.

De esta manera, la previsión es que el primer hotel, cuya finalización se prevé para finales de 2027, cuente con 138 habitaciones. El segundo y el tercero sumarán 117 y 171 habitaciones, respectivamente, a finales de 2032.

Más allá de los tres hoteles, esta corrección del PSI incluye una veintena de nuevos edificios entre los que se incluyen un restaurante, un espectáculo interior y otro exterior, una guardería que se tramita como "uso dotacional educativo" para facilitar este servicio a los hijos de los trabajadores del parque y dos caballerías con picadero.