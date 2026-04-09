La Fundación Globalcaja y Cruz Roja renuevan su compromiso con las personas más vulnerables

La Fundación Globalcaja y Cruz Roja han renovado su compromiso de colaboración para continuar impulsando proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Ciudad Real.

Este acuerdo da continuidad a la línea de trabajo conjunto desarrollado en años anteriores y se centra en el respaldo a dos iniciativas fundamentales. Por un lado, el programa de Atención integral a personas sin hogar en situación de extrema vulnerabilidad, orientado a ofrecer acompañamiento social a personas que se encuentran en situación de calle.

Por otro lado, el proyecto de inclusión social de niños y niñas en riesgo de exclusión social, que proporciona a menores de entre 6 y 16 años un espacio estable extraescolar. A través de este segundo programa, se desarrollan actividades dirigidas a potenciar el desarrollo personal de las familias participantes (progenitores y menores), fomentar su autonomía y aplicar lo aprendido en su entorno cotidiano, contribuyendo así a mejorar sus relaciones sociales y familiares.

La renovación de esta colaboración ha sido suscrita por la presidenta provincial de Cruz Roja en Ciudad Real, Encarnación Luque López, y la directora de la Fundación Globalcaja, Mayte Carmona, en representación de ambas entidades.

Con esta colaboración, la Fundación Globalcaja reafirma su compromiso con el tejido social de la provincia y con aquellas iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada, apoyando la labor de entidades como Cruz Roja, que trabajan directamente sobre el terreno con los colectivos más vulnerables.