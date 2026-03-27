Castilla-La Mancha acelera su proyecto industrial más ambicioso: la Junta aprobará el martes el PSI de Hydnum Steel

Puertollano encara uno de los proyectos industriales más ambiciosos de su historia. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la declaración de Proyecto de Singular Interés (PSI) para la planta de acero verde de Hydnum Steel, un paso clave que permitirá acelerar su tramitación y consolidar su implantación en la ciudad minera.

El anuncio lo ha realizado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, durante un acto en Montealegre del Castillo (Albacete), desde donde ha calificado el proyecto como "extraordinario" ya que va a permitir "una gran inversión".

"Estamos hablando de una gran acería con acero verde, la primera de España y segunda de Europa, que también va a generar muchísima industria, mucho empleo en una zona que lo necesita", ha añadido.

Page durante su visita a las nuevas instalaciones de la 'Bodega Cooperativa Santiago Apóstol'. JCCM

El proyecto contempla una inversión superior a los 1.600 millones de euros y la creación de más de 4.000 empleos directos e indirectos, un elemento clave para la fijación de población en el entorno de Puertollano.

La figura de PSI permite otorgar tramitación preferente y simplificar los procedimientos administrativos a proyectos considerados estratégicos, lo que facilitará acortar plazos en el desarrollo de esta acería.

Más allá de la inversión inicial, el impacto económico previsto es de gran magnitud: más de 1.000 millones de euros en los dos primeros años y hasta 14.000 millones en los próximos 25 años, ha informado la empresa en una nota de prensa.

En términos de Producto Interior Bruto, supondrá una aportación directa de 11.787 millones y más de 20.000 millones si se suman los efectos indirectos e inducidos, lo que equivale a un 3,6 % del PIB regional.

Además, la planta contará con una potencia eléctrica de 500 megavatios tras la adjudicación del punto de acceso en el nudo de Brazatortas, una infraestructura clave para garantizar el suministro energético de la futura factoría.

Acería verde estratégica

La CEO de la compañía, Eva Maneiro, ha destacado la dimensión estratégica del proyecto y su encaje en el contexto europeo. "La aprobación inicial del PSI confirma el carácter estratégico de este proyecto y supone un paso decisivo para consolidar una industria española y europea más competitiva, resiliente y descarbonizada", ha afirmado.

Maneiro ha subrayado también el enfoque territorial de la iniciativa: "Desde el inicio, hemos trabajado para integrar el proyecto en su entorno y en la comunidad de Puertollano. Creemos en una industria que genera valor local, que se integra en el territorio y que crece de la mano de su comunidad".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo técnico realizado para sacar adelante el proyecto: "El desarrollo del PSI ha exigido una coordinación técnica de alto nivel, integrando planificación urbanística, ingeniería y exigentes estándares medioambientales. Es un ejemplo de cómo Europa puede impulsar proyectos industriales complejos con rigor, ambición y visión de futuro".

Respaldo institucional

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha celebrado este avance como "un paso decisivo y largamente esperado para el futuro industrial y económico de la ciudad".

Ruiz ha señalado que este respaldo institucional permite desbloquear definitivamente un proyecto estratégico alineado con la transición ecológica y la innovación industrial, y que posicionará a Puertollano como referente europeo en la producción de acero verde.

Además, ha apuntado que la agilización administrativa abre la puerta a que la colocación de la primera piedra sea una realidad "antes que después", lo que permitirá generar empleo, atraer inversión y consolidar un modelo de desarrollo sostenible en la ciudad.