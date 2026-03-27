Ahorramas abre un nuevo supermercado en Castilla-La Mancha: 45 puestos de trabajo y casi 1.200 m2 de tienda

La cadena Ahorramas ha abierto su primer supermercado en el municipio guadalajareño de Cabanillas del Campo. Una infraestructura en la que ha invertido 6,2 millones de euros y que abarca una extensión de 1.192 metros cuadrados.

La nueva tienda, ubicada en la calle Comercio de la localidad, cuenta con un equipo de 45 profesionales, "comprometidos con ofrecer un servicio cercano y de calidad a los clientes".

"Esta apertura refleja la apuesta de la compañía por su plantilla, que en los últimos cuatro años ha experimentado un incremento cercano al 20 % en sus salarios, reforzando el talento interno, la estabilidad y la profesionalización de los empleados", han expresado desde Ahorramas.

Asimismo, han puesto en valor que sus productos son frescos y de alta calidad en secciones como carnicería, charcutería, frutería, pescadería, pollería y obrador. Además, ofrece una amplia gama de bebidas, congelados, artículos de limpieza y productos de cuidado personal.

"Una oportunidad"

El alcalde de Cabanillas, José García, ha visitado la tienda y ha destacado la "apuesta de la compañía en el municipio, con una inversión que contribuye a seguir impulsando el desarrollo económico local".

Por ello, ha agradecido a la empresa su decisión para desarrollar la tienda, ya que "proyectos como este generan actividad, dinamizan el tejido comercial y suponen una oportunidad de creación de empleo para los vecinos".

"Este nuevo establecimiento amplía y mejora la oferta comercial del municipio, lo que redunda en una mayor comodidad y más opciones de compra para la ciudadanía", ha sentenciado el regidor.

Durante la visita, el primer edil ha estado acompañado por Gabriel Calderón, director de Puntos de Venta de Ahorramas; Óscar González, coordinador de zona; y Graciela Ramallo, directora de Comunicación, Marketing Corporativo y Sostenibilidad.