TotalEnergies se impone y suministrará la luz del Sescam durante dos años por 50,5 millones de euros

TotalEnergies suministrará durante los dos próximos años la energía a todos los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

El contrato se ha formalizado este martes por un importe de 50,5 millones de euros, con la posibilidad de prorrogarlo hasta otros dos años adicionales.

El suministro eléctrico contará con certificado de origen renovable y dará servicio al conjunto de centros dependientes del Sescam en Castilla-La Mancha, incluyendo hospitales, centros de especialidades y consultorios locales, dentro de una red que suma cerca de 274 puntos de suministro.

A la licitación han concurrido únicamente dos empresas. Finalmente, TotalEnergies se ha impuesto a Iberdrola, cuya oferta económica fue ligeramente superior.

Segundo contrato

TotalEnergies ya resultó hace algo más de un año adjudicataria de un acuerdo marco para el suministro eléctrico de edificios administrativos y centros públicos de la Junta de Comunidades.

El contrato, de cerca de 24 millones de euros, entró en vigor en febrero de 2025, y su duración será de dos años.

Desde 2021, el Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza que toda la energía consumida por los centros sanitarios procede de fuentes renovables, contando con el correspondiente certificado de garantía de origen.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno ya autorizó el pasado mes de diciembre esta inversión superior a 50,5 millones de euros.