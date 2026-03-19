Fundación Globalcaja y la Junta de Cofradías se unen para promocionar la Semana Santa de Cuenca

La Fundación Globalcaja y la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de contribuir a la promoción y divulgación de la celebración de la Cuaresma en la ciudad.

El acuerdo lo han firmado el representante de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, y el presidente de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez, consolidando una línea de trabajo conjunta orientada a difundir el patrimonio cultural de Cuenca.

La Fundación Globalcaja, informa en nota de prensa, ha destacado su interés por contribuir a preservar aquellas tradiciones que forman parte de la identidad colectiva y del legado cultural del territorio, como es la Semana Santa de Cuenca, una celebración que aúna devoción y tradición, contribuyendo a dinamizar la actividad cultural y a proyectar la imagen de la ciudad.

"Cuenca es una ciudad que vive todo el año para su Semana Santa y prácticamente todos los conquenses son nazarenos y, en mayor o menor medida, están implicados en su celebración", ha destacado el presidente de la Junta de Cofradías, integrada por las 33 hermandades y cofradías existentes en la ciudad.

Sánchez ha agradecido el respaldo de la Fundación por su contribución, especialmente, a la promoción y divulgación de la Semana Santa en Cuenca, a través de la recopilación de materiales audiovisuales que reflejan su celebración.

"La Semana Santa es una seña de identidad de Cuenca", ha recalcado el presidente de la Junta de Cofradías, para quien la ciudad "tiene un tesoro con su Semana Santa, que destaca por su autenticidad, su alta participación, la categoría escultórica de sus tallas y la singularidad de sus procesiones".

De ahí la importancia de su preservación y divulgación, más aún, teniendo en cuenta que se celebra en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, lo que refuerza su excepcionalidad y proyección.