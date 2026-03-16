María Lázaro, estudiante de Guadalajara, premiada con una Beca Iberdrola para impulsar su carrera en el sector energético

La guadalajareña María Lázaro Toledano ha sido una de las estudiantes galardonadas con las Becas Iberdrola 2025-2026 en un acto presidido por Su Majestad el Rey y celebrado en el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola en Madrid. El evento se ha enmarcado en la celebración del 125 aniversario de la compañía y ha reunido a representantes del ámbito institucional, empresarial y académico.

María Lázaro, natural de Guadalajara y estudiante de tercer curso de Ingeniería Industrial en ICAI, ha sido reconocida por su interés y vocación por el sector energético, uno de los ámbitos estratégicos para el futuro económico y tecnológico.

Las Becas Iberdrola tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad de jóvenes talentos.

El acto ha contado también con la presencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda. Durante su intervención, Galán ha subrayado la importancia de este programa formativo para preparar a los profesionales que liderarán la transición energética.

Año significativo

"Con nuestras becas impulsamos la formación y el empleo de profesionales en un sector clave, que vive el mayor ciclo de inversión y crecimiento de su historia gracias a la electrificación", ha afirmado.

La entrega de las becas coincide con un año especialmente significativo para la compañía, que celebra 125 años de trayectoria. Según ha destacado el presidente de Iberdrola, la empresa mantiene una estrecha colaboración con centros académicos de excelencia y con su red de proveedores, cuya actividad genera alrededor de medio millón de empleos en todo el mundo, de los que 125.000 se encuentran en España.

Además de la entrega de las becas, la jornada ha incluido una mesa redonda centrada en el papel del talento en el crecimiento económico y el desarrollo social. En ella participaron el rector y vicecanciller emérito de la Universidad de Strathclyde, Jim McDonald; el presidente de Ormazabal y del Grupo Velatia, Javier Ormazabal; la fundadora y directora general de Betania, Begoña Arana; y la campeona olímpica, mundial y europea de kárate Sandra Sánchez.

Foto de familia del acto donde se han entregado las Becas Iberdrola. Iberdrola

El Campus de Innovación y Formación de Iberdrola, sede del evento, es un espacio dedicado a la capacitación de profesionales para afrontar los retos de un sector energético en constante transformación. Cada año pasan por sus aulas cerca de 13.000 personas.

Las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento al grupo, con programas que abarcan desde másteres internacionales y prácticas en redes inteligentes hasta formación avanzada en ciberseguridad o restauración artística.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la compañía con el progreso económico y social. De cara a 2028, Iberdrola prevé incorporar 15.000 profesionales, destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros.