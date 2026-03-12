CaixaBank pone en marcha una nueva oficina modelo Compact en el municipio toledano de Torrijos

CaixaBank ha abierto en Torrijos una nueva oficina modelo Compact que apuesta por la proximidad en la relación con los clientes y prioriza la transparencia y la cercanía.

El nuevo espacio, situado en la Plaza de España número 6 del municipio toledano, dispone de casi 400 metros cuadrados y extiende un modelo renovado de oficina con una estética que mejora la experiencia del cliente al disponer de espacios acogedores y diferenciados para atender de una forma más próxima, y con el nivel de confidencialidad que el cliente necesite en cada momento.

La nueva oficina Compact trata de dar respuesta a los comportamientos y necesidades de los clientes actuales y de aproximarse al mundo del comercio retail, a través de un nuevo enfoque a la experiencia del cliente dentro de la oficina. Este modelo fomenta la digitalización y omnicanalidad de los clientes al estar dotadas con la última tecnología.

Esta nueva sucursal dará servicio a cerca de 6.000 clientes del municipio, incluyendo Santa Olalla, y cuenta con un equipo de siete empleados, tres de ellos gestores especializados, que atenderán a los clientes en horario de lunes a viernes de 08.15h a 14.30h y jueves también en horario de tarde de 16.15h a 18.30h.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado "la apuesta de la entidad financiera por la innovación y la cercanía con un concepto de sucursal innovador que elimina barreras físicas entre clientes y empleados".

"Queremos seguir muy cerca de nuestros clientes y ofrecerles la mejor experiencia en su visita a nuestras oficinas", ha remarcado Vidal durante la inauguración.

La nueva oficina ha recibido la visita el día de su apertura del alcalde del municipio, Andrés Martín Ramos, quien ha puesto en valor esta nueva incorporación que ha calificado como “una muestra del compromiso de esta entidad con el municipio y con la calidad en la atención personalizada a los vecinos de Torrijos”. El alcalde ha estado acompañado por parte de la corporación municipal.

Exterior de la oficina Compact de CaixaBank en Torrijos.

Además, por parte de la entidad financiera, han participado en la apertura la directora comercial de Red de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Noelia Pérez, el director de Área de Negocio de la entidad, José María Pérez Galán, y el director de la nueva sucursal, César García.

Nuevo modelo

Toda la red de oficinas de CaixaBank se encuentra en constante evolución para seguir estando cerca de las demandas de los clientes. En este sentido, el nuevo modelo de oficina Compact responde a las conclusiones de diversas encuestas realizadas con clientes, empleados y personas no clientes, que aportaron sus opiniones sobre cómo querían que fuese su oficina bancaria ideal.

Las oficinas Compact de CaixaBank también han incorporado innovaciones para facilitar al cliente la entrevista con su gestor mediante reserva de cita previa, así como herramientas que ayudan a reducir tiempos de espera. La estética de las oficinas Compact es completamente diferente a la convencional, con amplios espacios donde se eliminan las barreras físicas entre clientes y empleados.

Asimismo, este nuevo modelo de oficina dispone de una zona de cajeros disponibles las 24 horas. Se trata de terminales que, además de permitir extracciones de efectivo, facilitan realizar todo tipo de operaciones. Los cajeros cuentan con tecnología avanzada para facilitar la experiencia de usuario, así como desarrollos de software y características de diseño especiales para favorecer la accesibilidad, como menús guiados por voz o ayudas en lenguaje de signos.