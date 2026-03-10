Globalcaja refuerza su compromiso cultural con el apoyo a la Semana de Música Religiosa de Cuenca

Globalcaja renueva su colaboración como patrocinador principal de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, uno de los eventos culturales más emblemáticos del panorama musical español, declarado de Interés Turístico Internacional.

La entidad reafirma así su apoyo al festival y consolida su implicación en un evento que, cada año, reúne a intérpretes de prestigio internacional y convierte a la ciudad de Cuenca en un referente de la música sacra durante la Semana Santa.

Su programación combina tradición y excelencia artística, con conciertos que se celebran en algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad, logrando atraer a visitantes y amantes de la música de todo el mundo.

Conciertos como Canciones de Alma en Paz, obra de encargo de la 63º SMR de Cuenca, compuesta este año por el castellano-manchego Jesús Vila-Rojo, doble ganador del Premio Nacional de Música, que cuenta con el impulso de la entidad patrocinadora.

Además, de patrocinar la Semana de Música Religiosa, Globalcaja lleva también su respaldo a la SMR Abierta, el preludio al Festival con el que se da visibilidad a las agrupaciones locales amateurs y se apuesta por jóvenes talentos y por acercar la música sacra al público que tiene menos posibilidades de asistir a las actuaciones de la Semana.

La programación de la SMR Abierta incluye cinco conciertos, entre los que destaca el que ofrecerá en el Auditorio de Cuenca el coro ganador del Gran Premio Nacional de Canto de 2025, galardón que recayó en el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife.

Con este convenio, Globalcaja refuerza su apuesta por la cultura como elemento clave para el desarrollo social, turístico y económico, apoyando proyectos que contribuyen al enriquecimiento cultural y a la dinamización del territorio.

Durante la firma del convenio, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha agradecido a Globalcaja su implicación con la vida cultural de la ciudad de Cuenca, en esta ocasión a través de la Semana de Música Religiosa, una cita que ha contado siempre con el apoyo de la entidad financiera.

Por su parte, el presidente de Globalcaja, Mariano León, ha subrayado la proyección nacional e internacional de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que un año más cuenta con algunas de las mejores formaciones especializadas en el género sacro del mundo.

Mariano León, ha subrayado que este evento, además de dejar una huella cultural, tiene también una importante repercusión económica para la ciudad al reforzar las alternativas de ocio a disposición de los visitantes que eligen las fechas de Semana Santa para conocer esta ciudad.

Venta de entradas

Las entradas para la 63ª Semana de Música Religiosa están a la venta en la página web del Festival. Existen abonos para asistir a todos los conciertos del ciclo y también para quienes quieran acudir a los conciertos del Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca.

Además, hay descuentos para las personas que tienen la tarjeta de Amigo de la Semana de Música Religiosa y para los espectadores menores de 30 años

Sobre la SMR de Cuenca

La Semana de Música Religiosa de Cuenca es el cuarto festival musical más antiguo de España con más de 60 años de vida. Ha realizado ya 62 ediciones desde 1962 superando los 900 conciertos y los 300.000 espectadores procedentes de los cinco continentes.

Decana de los grandes eventos escénicos de Castilla-La Mancha con proyección mundial, se celebra cada año coincidiendo con la Semana Santa conquense, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1979. Es un evento único por el patrimonio musical centenario y de nueva creación que ofrece en la espectacular y conmovedora belleza de Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Cada año la SMR convierte a Cuenca en epicentro cultural internacional con una definida propuesta de músicas litúrgicas, sagradas, místicas, espirituales y trascendentales que abarcan más de 10 siglos en una amplia variedad de espacios (monumentales, patrimoniales y museísticos) de su provincia. Ha acogido a las figuras más destacadas de la música clásica y antigua, siendo también vivero de la nueva creación musical y de propuestas escénicas contemporáneas.

El festival está organizado por la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, entidad en la que están representados INAEM - Ministerio de Cultura y Deporte; Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Diputación Provincial de Cuenca; Ayuntamiento de Cuenca y Obispado de Cuenca.