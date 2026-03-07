i-DE reúne en Albacete a más de un centenar de profesionales para impulsar la modernización de las redes eléctricas

La distribuidora de Iberdrola, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, ha reunido en Albacete a más de un centenar de profesionales en la XXIII edición de su encuentro semestral del negocio de redes.

Durante la cita, la compañía ha situado la modernización de las infraestructuras eléctricas como uno de los grandes retos estratégicos ante la creciente electrificación de la economía.

El encuentro, celebrado bajo el lema El presente es eléctrico, ha estado presidido por la directora de i-DE en la región Centro, María Martínez, y el responsable del negocio de red en Castilla-La Mancha, Pablo Caramés.

Durante la jornada se ha analizado el escenario energético actual, marcado por un aumento sostenido de la demanda eléctrica y por el incremento de las solicitudes de conexión a la red.

Según se expuso durante la reunión, factores como el desarrollo de centros de datos, la electrificación de procesos industriales o el avance de la movilidad eléctrica están elevando de forma significativa las necesidades de suministro.

Una tendencia que, según la compañía, obliga a ampliar y modernizar las redes de transporte y distribución para adaptarlas a ciudades y polos industriales que requieren mayor capacidad, flexibilidad y resiliencia.

Colaboración

En este contexto, desde la distribuidora se subrayó también la importancia de la colaboración entre los distintos agentes del sector energético. En el último año, i-DE ha participado en más de 45 encuentros a nivel nacional y ha organizado más de 30 jornadas para instaladores, varias de ellas en Castilla-La Mancha, con el objetivo de reforzar el ecosistema energético y facilitar el despliegue de nuevas soluciones tecnológicas.

Además, la compañía destacó el papel de la digitalización y de herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la calidad del servicio y reforzar la capacidad de anticipación ante posibles incidencias en la red.

Respuesta ante las borrascas

Durante el encuentro, los responsables de la compañía quisieron reconocer también el trabajo de los equipos técnicos ante el tren de borrascas que ha afectado en las últimas semanas a distintos puntos del país y de la región.

Según se explicó, la coordinación de los efectivos permitió atender las incidencias con rapidez y minimizar el impacto en el suministro.

En esta línea, se puso como ejemplo el proyecto il·lumina, que se ha convertido en una referencia interna sobre cómo actuar ante situaciones extremas gracias a la anticipación, la coordinación de equipos y la aplicación de criterios de resiliencia para reforzar las infraestructuras eléctricas.

Más de 28.000 km

En Castilla-La Mancha, i-DE gestiona actualmente más de 26.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión y cerca de 2.600 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión.

A estas infraestructuras se suman 9.600 centros de transformación y 76 subestaciones, que permiten dar servicio tanto a particulares como a empresas.

Desde la compañía concluyen que la electrificación del consumo representa una de las principales vías para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, apostando por la electricidad como fuente principal de energía para mejorar la eficiencia, reducir costes y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.