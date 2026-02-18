Solaria refuerza su estrategia de almacenamiento y avanza en el despliegue de baterías en 16 plantas solares

Solaria Energía y Medio Ambiente ha obtenido las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables para instalar aproximadamente 1 GWh adicional de almacenamiento con baterías en 16 plantas solares situadas en Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Con esta autorización, la compañía consolida su estrategia de hibridación de activos renovables y alcanza casi 3 GWh de capacidad de almacenamiento con aprobación ambiental en España.

Tal y como consta en la nota de prensa remitida por la empresa, esto supone un avance decisivo en su hoja de ruta para integrar flexibilidad a gran escala en su cartera de generación solar.

Modelo combinado

Estas nuevas autorizaciones se suman a los 780 MWh del complejo de Garoña y a los 908 MWh de 11 plantas en Castilla-La Mancha y Castilla y León previamente aprobados, reforzando un modelo industrial que combina generación renovable, almacenamiento y digitalización de activos.

El despliegue de estas baterías permitirá incrementar la gestionabilidad de las plantas solares, optimizar la curva de producción, reducir vertidos y participar activamente en los mercados de servicios de ajuste y flexibilidad, contribuyendo así a la estabilidad del sistema eléctrico.

Arturo Díaz-Tejeiro, CEO de Solaria, ha señalado: "La obtención de casi 3 GWh con autorización ambiental marca un punto de inflexión en nuestra estrategia de almacenamiento. Estamos construyendo una plataforma energética más flexible, resiliente y preparada para un sistema eléctrico cada vez más renovable".

Con este nuevo hito, Solaria acelera su plan estratégico, combinando generación solar a gran escala, proyectos stand-alone de almacenamiento y soluciones energéticas vinculadas a nuevos polos industriales y centros de datos sostenibles, consolidando su liderazgo en la transición energética europea.