Globalcaja recibe el Sello de Economía Social, distinción a su modelo de banca: "Nuestro compromiso es la cercanía"

Globalcaja ha sido distinguida con el Sello de Economía Social, un reconocimiento promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que pone en valor a aquellas organizaciones que impulsan un modelo económico transformador, sostenible y centrado en las personas.

El distintivo acredita el compromiso de Globalcaja con los principios de la Economía Social: primacía de las personas, gestión democrática y participativa, reinversión de beneficios en el desarrollo del entorno y generación de un impacto social positivo.

Como cooperativa de crédito, Globalcaja forma parte de este ecosistema económico que contribuye de manera decisiva al desarrollo social y económico de los territorios. La entidad financiera líder en Castilla-La Mancha reafirma con este reconocimiento su modelo de banca cercana, responsable y alineada con las necesidades de personas, empresas y municipios.

Pedro Palacios, director general de Globalcaja, ha valorado el Sello como "una confirmación de que nuestro modelo de banca, basado en la proximidad, la sostenibilidad y el compromiso con el territorio, es hoy más necesario que nunca".

Herramienta transformadora

A ello, ha añadido que "pertenecer a la Economía Social no es solo una forma jurídica, sino una manera de entender la actividad financiera como herramienta de transformación y progreso colectivo".

La entidad destina el 17,5 % de sus beneficios a iniciativas sociales, culturales, deportivas y educativas, canalizadas a través de sus fundaciones y del Fondo de Educación y Promoción.

Además, mantiene una red de más de 300 oficinas, muchas de ellas en municipios donde es la única entidad financiera presente, contribuyendo así a evitar la exclusión financiera y a dinamizar la economía local.

Con la obtención del Sello de Economía Social, Globalcaja refuerza su posicionamiento como referente financiero en Castilla-La Mancha y consolida su compromiso con un modelo económico que apuesta por la sostenibilidad, la cohesión social y el desarrollo equilibrado del territorio.

Este reconocimiento se suma a otras certificaciones y distinciones que avalan la solidez, transparencia y responsabilidad de la entidad.