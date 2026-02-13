Preacuerdo del Comité de Empresa y Cummins para la salida "digna" de 88 empleados afectados por el ERE

El Comité de Empresa y la dirección de Cummins en Guadalajara han alcanzado un preacuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 88 personas del total de 104 que componen la plantillas, tras pactar mejoras en las condiciones de salida de los trabajadores afectados.

Según ha informado el sindicato UGT, el principio de acuerdo ha sido ratificado por los trabajadores reunidos en asamblea y recoge indemnizaciones de 33 días por año trabajado, frente a los 23 propuestos en un principio por la parte empresarial.

Asimismo, incluye una indemnización adicional de 13.000 euros por cada empleado que deja la empresa.

Por otro lado, la compañía se ha comprometido a mantener el seguro médico del que disfruta la plantilla durante un periodo de tiempo de seis meses a contar desde la salida de Cummins. Y a contratar una empresa de recolocación para garantizar el 100 % de colocaciones en un periodo de seis meses.

"Salida digna"

Desde UGT han puesto en valor que se haya alcanzado un acuerdo "que ofrece una salida digna para la plantilla, con mejoras importantes".

Asimismo, el sindicato ha anunciado que se mantendrá vigilante al proceso de reconversión del modelo productivo de Cummins para la gestión y mantenimiento de baterías. "La empresa necesitará un 30 % de la plantilla actual, aunque con otros perfiles profesionales", ha afirmado.

ERE en Cummins

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el ERE se ha presentado ante la situación del sector de electrolizadores a nivel mundial, que ha frenado la producción de estas instalaciones.

La fábrica comenzó su actividad en abril de 2024, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 1 gigavatio (GW) al año. Con más de 20.000 metros cuadrados, la instalación se dedica principalmente al ensamblaje y pruebas de electrolizadores.

Además, la planta ha recibido más de 10 millones de euros en ayudas del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de España, en el marco de su impulso a la industria del hidrógeno verde.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, expresó este miércoles que la planta cuenta con opciones de reconversión hacia la fabricación de baterías. Además, la Junta se puso a disposición de la empresa y de los trabajadores para minimizar el impacto del expediente.