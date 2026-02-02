Acuerdo entre Soliss Seguros y el atleta toledano Pedro Vega.

Soliss Seguros patrocina al atleta toledano Pedro Vega y refuerza su compromiso con el deporte regional

El acuerdo respalda la trayectoria de uno de los referentes del atletismo regional y nacional, campeón del mundo máster y natural de Guadamur.

Soliss Seguros, compañía con profundas raíces en Castilla-La Mancha, ha anunciado el patrocinio oficial del atleta toledano Pedro Javier Vega Ballesteros, una de las grandes referencias del atletismo regional y nacional.

Con este acuerdo, la entidad consolida su firme apuesta por el deporte, la vida saludable y los valores de esfuerzo, constancia y superación.

Natural de Guadamur (Toledo) y profesor de Educación Física, Pedro Vega cuenta con una trayectoria deportiva excepcional, avalada por más de 30 títulos nacionales y numerosas medallas internacionales en pruebas de fondo, destacando especialmente en 5.000 metros, 10 kilómetros y campo a través.

Su brillante carrera tuvo un nuevo reconocimiento en 2024, cuando fue distinguido como Mejor Deportista por la Prensa Deportiva de Toledo, tras lograr dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato del Mundo Máster celebrado en Gotemburgo (Suecia).

Apoyo a deportistas

Estos resultados lo consolidan como uno de los atletas españoles más destacados de su categoría a nivel internacional.

El patrocinio ha sido presentado en un acto en el que han participado responsables de Soliss Seguros y el propio deportista. Durante el encuentro, José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, ha subrayado "la importancia de apoyar a deportistas de nuestra tierra que representan valores con los que Soliss se siente plenamente identificada, como el esfuerzo, la constancia y la cercanía".

Por su parte, Pedro Vega ha mostrado su agradecimiento por el respaldo recibido: "Para mí es un orgullo contar con el apoyo de una empresa de mi tierra como Soliss. Este patrocinio me da un impulso enorme para seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel".

Además de su faceta competitiva, Pedro Vega desarrolla una destacada labor como entrenador y formador, transmitiendo los valores del deporte a jóvenes y aficionados al atletismo y contribuyendo activamente al crecimiento de esta disciplina en la provincia de Toledo.

Con este patrocinio, Soliss Seguros reafirma su compromiso con el deporte de Castilla-La Mancha, apoyando a deportistas que encarnan los valores que defiende la entidad: constancia, cercanía, superación y trabajo en equipo.

Pedro Vega inicia ahora una nueva etapa deportiva con el respaldo de Soliss, con la mirada puesta en sus próximos retos y el objetivo de seguir llevando el nombre de su tierra y de España a lo más alto del atletismo mundial.