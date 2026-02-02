Eurocaja Rural incorpora a 104 nuevos universitarios que harán prácticas en la entidad financiera

Eurocaja Rural ha incorporado a 104 nuevos estudiantes universitarios para realizar prácticas formativas en los distintos departamentos y en la red de oficinas de la entidad financiera, dentro de su firme apuesta por la empleabilidad cualificada y el impulso al talento joven.

El acto de bienvenida ha tenido lugar esta mañana en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural y ha contado con la participación del director general de la entidad, Víctor Manuel Martín López; la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica, Paloma Gómez Díaz, y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez.

Las prácticas tendrán una duración inicial de tres meses, con posibilidad de ampliación por otros dos, y permitirán al alumnado incrementar su formación, adquirir nuevos conocimientos y potenciar sus capacidades profesionales en un entorno real de trabajo.

Las universidades de procedencia de los estudiantes son mayoritariamente de la Universidad de Castilla-La Mancha —en sus campus de Toledo, Talavera, Cuenca, Ciudad Real y Albacete—, aunque también participan alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, Rey Juan Carlos, Complutense, Carlos III, Alicante, Cantabria, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, León, Pontificia de Comillas y Burgos.

Oportunidades laborales

En cuanto a las titulaciones, los estudiantes proceden de áreas tan diversas como Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas, Banca y Seguros, Ingeniería Informática, Ciencias Ambientales, Marketing, Periodismo, dobles grados, así como másteres especializados como Acceso a la Abogacía o Big Data.

Esta diversidad responde a la amplia gama de oportunidades laborales que ofrece Eurocaja Rural, reforzadas por el Plan de Expansión que la entidad viene desarrollando a nivel nacional.

Durante su intervención, el director general de Eurocaja Rural ha subrayado que los estudiantes en prácticas constituyen la principal cantera de talento de la entidad.

En este sentido, ha destacado que en 2025 un total de 213 universitarios realizaron prácticas en la Caja y 84 de ellos fueron finalmente contratados, lo que supone cerca de un 40 %, reafirmando así la apuesta de la entidad por el empleo joven y cualificado.

"Estas prácticas son una gran ocasión para descubrir a qué queréis dedicaros, en una entidad referente y con vocación nacional", ha señalado Martín López, quien ha recordado que Eurocaja Rural ha sido reconocida por LinkedIn como una de las 'Top Companies 2025', situándose como la segunda mejor empresa del país con menos de 5.000 trabajadores para el desarrollo profesional.

Vocación social

El director general también ha puesto en valor el compromiso de la Caja con la creación de empleo, la apertura de oficinas y la atención presencial tanto en el medio rural como en grandes ciudades, destacando la singularidad de Eurocaja Rural como cooperativa de crédito con vocación social, presente en 11 comunidades autónomas. "El pasado año abrimos 28 oficinas y este año continuaremos creciendo", ha afirmado.

Por su parte, Paloma Gómez Díaz ha valorado la diversidad de perfiles del alumnado como reflejo del crecimiento de la entidad y de sus necesidades de personal, animando a los estudiantes a integrarse desde el primer día como "uno más del equipo".

Asimismo, ha recordado que Eurocaja Rural lleva más de 20 años acogiendo estudiantes en prácticas, como parte de su compromiso con la formación y el futuro profesional de los jóvenes.

Finalmente, el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, ha animado a los universitarios a aprovechar esta etapa con compromiso y responsabilidad, implicándose con sentido de pertenencia y cuidando el trato cercano y el servicio que caracteriza a la entidad.