Firmado el nuevo convenio colectivo de Puy du Fou para el periodo 2026–2029: subida salarial, conciliación familiar...

UGT, CCOO y la dirección de Puy du Fou España han firmado el nuevo convenio colectivo que regulará las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del parque durante el periodo 2026-2029, un acuerdo que supone un nuevo avance en la mejora continua del marco laboral de la plantilla.

Tras varios meses de diálogo y trabajo continuo, el convenio incorpora avances significativos en materia salarial, conciliación, organización del tiempo de trabajo y derechos sociales, consolidando un entorno de estabilidad y crecimiento para el conjunto de las personas empleadas en el parque.

Entre las principales mejoras acordadas destaca un incremento salarial acumulado del 12,5 % en cuatro años, así como la consolidación de complementos profesionales clave.

El texto incluye además nuevas medidas orientadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, una mayor flexibilidad y una mejor planificación de la actividad, adaptándose a la evolución del parque y de sus equipos.

Clima de diálogo

El acuerdo contempla igualmente avances en ámbitos como la previsión social, la igualdad y el reconocimiento profesional, reforzando los derechos sociales y laborales de la plantilla.

Desde UGT se ha valorado de forma positiva el clima de diálogo que ha presidido la negociación y la voluntad compartida de alcanzar acuerdos con una visión de futuro.

El sindicato ha subrayado, además, que este convenio no supone un punto final, sino un paso más dentro de un proceso continuo de escucha, negociación y mejora de las condiciones de trabajo.