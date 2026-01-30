FEDA e Iberdrola reúnen a empresas y profesionales para impulsar la descarbonización y la eficiencia energética

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), con la colaboración de Iberdrola y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), ha celebrado este viernes en su sede la jornada 'Soluciones eficientes y competitivas a la descarbonización: sectores de la construcción y la vivienda'.

Este encuentro ha reunido a más de medio centenar de empresas y profesionales con el objetivo de avanzar en la transición energética y la eficiencia energética en la región.

La jornada ha sido inaugurada por el vicepresidente de FEDA, Antonio Atienza; el delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Óscar Narros Beleña; y la directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades, María Salustiana García Alfaro.

Reunión entre FEDA e Iberdrola llevada a cabo en Albacete.

El encuentro ha congregado a representantes de los sectores de la construcción, fontanería, instalaciones y rehabilitación, así como a técnicos y asociaciones profesionales implicadas en la transformación energética del tejido productivo.

Transición energética

Durante su intervención, Óscar Narros ha destacado que "la transición energética no es solo un reto, sino una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestras empresas", y ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros para avanzar de forma conjunta en los procesos de descarbonización.

Narros ha puesto el foco en sectores clave como la vivienda y la construcción, responsables de cerca del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, lo que los sitúa como ámbitos prioritarios para la electrificación y la sustitución de combustibles fósiles.

En este contexto, ha señalado que en el país existen alrededor de 600.000 calderas centrales de gasóleo o GLP y 1,4 millones de calderas individuales, siendo Castilla-La Mancha la tercera comunidad autónoma con mayor número de estas instalaciones, lo que refuerza el potencial de actuación en la región.

La jornada ha dedicado también un espacio a los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como herramienta clave para impulsar proyectos de rehabilitación energética.

El director general de Balantía, Fernando Corvo, ha explicado que los CAE permiten reducir los costes de inversión en eficiencia energética y recuperar parcial o totalmente la inversión, e incluso generar beneficios.

Entre las actuaciones susceptibles de acogerse a este sistema se encuentran la sustitución de calderas, la instalación de aerotermia o la mejora del aislamiento, convirtiendo cada kilovatio hora ahorrado en un activo económico.

Proyecto de mejora

El programa ha incluido además una mesa de casos de éxito, con experiencias reales en procesos de mejora energética.

En ella ha participado Yolanda Sánchez Guillén, directora de Grandes Cuentas de ATuAire, quien ha destacado la apuesta de la empresa por la electrificación del calor para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia energética exterior.

Durante la jornada se han presentado proyectos desarrollados por empresas especializadas en instalaciones térmicas, rehabilitación energética, climatización hotelera y valorización de residuos, así como por una compañía de ingeniería vinculada a la Administración pública, que ha expuesto un proyecto de mejora de la eficiencia de infraestructuras municipales financiado mediante la monetización de los CAE.

También se ha mostrado actuaciones en barrios residenciales de Albacete y Jaén, así como proyectos en el ámbito hotelero y de la economía circular.

El encuentro se ha completado con una mesa redonda moderada por la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete, en la que la Universidad de Castilla-La Mancha ha compartido resultados de proyectos académicos recientes.

Han participado también representantes del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete, de la Asociación Provincial de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones, del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y de una entidad financiera regional, que ha explicado sus líneas de apoyo a este tipo de inversiones.

La clausura ha corrido a cargo de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, que ha detallado las actuaciones de la Consejería en materia de capacidad de redes y eficiencia energética de las instalaciones.