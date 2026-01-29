Naturgy anuncia inversiones millonarias en Mora (Toledo) tras los apagones de las últimas semanas

El alcalde de Mora (Toledo), Emilio Bravo, se ha reunido con responsables de UFD, distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy, tras los apagones registrados en el municipio en las últimas semanas, especialmente el ocurrido el pasado 1 de enero, cuando "más de 200 viviendas estuvieron 12 horas sin luz".

Según ha informado el Ayuntamiento, el encuentro ha servido para "iniciar el año con una importante reunión encaminada a construir una nueva etapa de comunicación y coordinación más fluida", basada en "una agenda estratégica común para impulsar inversiones y obras prioritarias, definir las actuaciones esenciales en la gestión de la red y anticipar posibles contingencias".

En la reunión han participado, además del regidor moracho, el concejal de Urbanismo, Álvaro Valero, y los representantes de UFD Pablo Almena, delegado de Toledo-Ciudad Real; Gonzalo Iglesias, responsable de Operaciones Toledo; y Sara Fernández, responsable de Licencias y Autorizaciones Toledo-Ciudad Real.

Petición de medidas

Durante el encuentro, Bravo ha trasladado "su preocupación, así como las quejas e intranquilidad de los vecinos tras los últimos cortes de suministro sufridos en la localidad", y ha pedido a la compañía "que se tomen todas las medidas necesarias para evitar nuevos episodios similares".

Por su parte, el delegado de UFD ha ofrecido "explicaciones detalladas de la concatenación de acontecimientos que provocaron que la incidencia del pasado día 1 de enero durase tantas horas" y ha informado de que la compañía "ha tomado las medidas necesarias para que sea muy difícil que se repita algo similar".

Además, ha trasladado "las disculpas de la compañía" y ha recordado que los usuarios afectados pueden presentar su queja o reclamación "a través de su servicio de atención al cliente y página web".

En la reunión también se ha abordado el establecimiento de "cauces de comunicación bidireccional entre ambas entidades para la resolución de incidencias de suministro, tramitación de licencias, etc.", así como el análisis de "varios proyectos que UFD tiene previsto llevar a cabo en la localidad".

En este contexto, Pablo Almena ha explicado que UFD prevé ejecutar inversiones en Mora por un total de 2,5 millones de euros. Entre ellas, destaca una inversión de "más de 2 millones de euros destinada al blindaje del parque de la subestación de Mora", una actuación que ha definido como "clave para garantizar la fiabilidad y robustez del sistema eléctrico del municipio".

Lucha contra el fraude

Asimismo, se han analizado medidas para reducir las incidencias derivadas de fraudes y robos de cobre, que la compañía está investigando "ya que esto podría haber sido la causa del último corte de suministro". Almena ha subrayado la importancia de denunciar estas posibles irregularidades de forma anónima a través de la web de UFD, "lo que contribuiría directamente a la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones y estabilidad y fiabilidad del servicio".

También se ha puesto el acento en la necesidad de gestionar adecuadamente los suministros eventuales, como los vinculados a ferias y eventos, para garantizar "la seguridad de las personas, de las instalaciones y continuidad del servicio eléctrico".

Bravo ha valorado "muy positivamente esta reunión y el establecimiento de estos nuevos cauces de comunicación y resolución de incidencias", agradeciendo "tanto la disposición como la colaboración de Naturgy en el impulso de mejoras que beneficiarán a mis vecinos".

El alcalde ha destacado igualmente "el compromiso de mejora constante de su red e infraestructuras en nuestro pueblo", un esfuerzo que, a su juicio, permitirá "garantizar un suministro eléctrico seguro, estable y de calidad a los morachos".