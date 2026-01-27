Soliss Seguros renueva su compromiso con la prueba ciclista 'La Conquista de Gredos' en su décimo aniversario

Renovación del patrocinio de Soliss Seguros en la prueba ciclista 'La Conquista de Gredos'. Soliss Seguros

Soliss Seguros ha renovado su patrocinio principal de la prueba ciclista 'La Conquista de Gredos', una de las maratones de mountain bike más destacadas del calendario nacional, que este año celebra su décimo aniversario.

La presentación de esta renovación ha contado con la presencia de David García Núñez, organizador del evento, y del director comercial de Soliss Seguros, José Javier del Cerro, según ha informado la compañía aseguradora en nota de prensa.

La edición de este año se celebrará los días 7 y 8 de febrero en Candeleda (Ávila) y contará con un recorrido que discurre por el espectacular entorno natural de la Sierra de Gredos, convirtiendo la competición en una experiencia deportiva y paisajística de primer nivel.

Durante el acto de presentación, ambas partes han destacado la importancia de esta colaboración para seguir consolidando 'La Conquista de Gredos' como una prueba de referencia dentro del mountain bike nacional.

Experiencia completa

Para Soliss Seguros, este patrocinio refuerza su apuesta por el deporte y por iniciativas que generan un impacto positivo en el territorio, fomentando hábitos de vida saludables y contribuyendo a la dinamización económica y turística de la zona.

Por su parte, el organizador del evento, David García Núñez, ha subrayado que el apoyo de Soliss Seguros permite seguir mejorando la calidad organizativa de la prueba y ofrecer a los participantes una experiencia cada vez más completa, tanto a nivel deportivo como humano.

Con esta renovación, Soliss Seguros reafirma su compromiso con eventos que unen esfuerzo, naturaleza y valores, y que proyectan una imagen positiva del deporte y del entorno rural.