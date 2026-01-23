El presidente de Eurocaja Rural muestra el apoyo de la entidad al turismo de Castilla-La Mancha en Fitur

Javier López Martín departiendo con los ministros Milagros Tolón y Jordi Hereu con Emiliano García-Page y Pablo Bellido en el fondo.

Eurocaja Rural ha estado representada este viernes en el stand promocional que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha instalado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) para mostrar todas sus propuestas turísticas y culturales, así como su riqueza patrimonial, natural, gastronómica, monumental y festiva.

La representación de la entidad financiera ha recaído en su presidente, Javier López Martín, quien ha tenido la oportunidad de departir y mostrar su apoyo al desarrollo turístico de la región con el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

De igual modo, también ha coincidido con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón, así como con su homólogo de Industria y Turismo, Jordi Hereu, entre otras autoridades presentes en el acto.

Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural, junto a Emiliano García-Page.

Como recuerda la cooperativa de crédito en un comunicado, la 46ª edición de Fitur es el punto de reunión clave para miles de visitantes y profesionales procedentes de hasta 156 países, así como más de 10.000 empresas expositoras, que presentan sus ofertas más innovadoras de toda la cadena de valor turístico.