El presidente de Eurocaja Rural muestra el apoyo de la entidad al turismo de Castilla-La Mancha en Fitur
Javier López Martín ha visitado el estand de la Junta de Comunidades junto al presidente regional, Emiliano García-Page y a los ministros Milagros Tolón y Jordi Hereu.
Eurocaja Rural ha estado representada este viernes en el stand promocional que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha instalado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) para mostrar todas sus propuestas turísticas y culturales, así como su riqueza patrimonial, natural, gastronómica, monumental y festiva.
La representación de la entidad financiera ha recaído en su presidente, Javier López Martín, quien ha tenido la oportunidad de departir y mostrar su apoyo al desarrollo turístico de la región con el presidente autonómico, Emiliano García-Page.
De igual modo, también ha coincidido con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón, así como con su homólogo de Industria y Turismo, Jordi Hereu, entre otras autoridades presentes en el acto.