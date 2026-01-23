Dos megabaterías de Iberdrola únicas en España ponen a Castilla-La Mancha a la cabeza del almacenamiento energético

Iberdrola ha elegido Castilla-La Mancha para dar un primer paso decisivo hacia la hibridación de energías renovables, uno de los grandes retos del sector. La compañía ha puesto en operación en Alarcón (Cuenca) las dos primeras megabaterías de España integradas en plantas fotovoltaicas, un sistema que permite generar y almacenar energía en una misma instalación, compartiendo el punto de conexión a la red.

Se trata de las baterías Romeral y Olmedilla, con una capacidad de almacenamiento de 60 megavatios hora (MWh) cada una y una potencia cercana a los 30 MW. Ambas son capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares.

Este avance permite aprovechar la energía solar cuando deja de producirse, almacenándola para su uso en momentos de mayor demanda o cuando se pone el sol, un paso clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y maximizar el uso de las renovables.

Más de 100 empleos

Durante la construcción de estas infraestructuras se han generado más de 100 empleos y se ha contado con proveedores nacionales, entre ellos la empresa guipuzcoana Jema, responsable de la construcción de los integradores.

Batería de Iberdrola en Cuenca.

Las baterías forman parte de una tecnología hibridada que comparte el mismo punto de conexión que las plantas fotovoltaicas de Romeral y Olmedilla, ambas de 50 MW, a través del Nudo Olmedilla. Cada sistema de almacenamiento está compuesto por seis convertidores de 4,5 MW y uno de 2,25 MW, además de 13 módulos de baterías de 4,66 MWh.

Las plantas fotovoltaicas Romeral y Olmedilla producen energía limpia para una población equivalente a más de 54.500 hogares al año, reforzando el papel de Castilla-La Mancha como territorio estratégico para el desarrollo renovable.

Menor impacto ambiental

La hibridación permite, además, compartir infraestructuras como la subestación y la línea de evacuación, y aprovechar terrenos ya destinados a la generación renovable, con caminos e instalaciones comunes. Todo ello reduce de forma significativa el impacto ambiental frente a la construcción de plantas independientes.

La tecnología de almacenamiento mediante baterías es una solución innovadora que maximiza el aprovechamiento de la energía limpia, regula la frecuencia de la red en milisegundos y aporta capacidad de respaldo en los periodos de mayor consumo. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad del suministro eléctrico y la fiabilidad del sistema.

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de almacenamiento con una potencia conjunta de 173 MW, reconocidos por el IDAE como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) dentro del ámbito de las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento.

El proyecto ha recibido una financiación total de 37,5 millones de euros, con cerca de ocho millones destinados a la batería de Romeral y 3,5 millones a la de Olmedilla.