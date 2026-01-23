Fundación Globalcaja entrega el cheque solidario de la Ruta de Belenes al Club Deportivo Inclusivo amiab Cuenca

La Fundación Globalcaja ha hecho entrega del cheque solidario al Club Deportivo Inclusivo amiab Cuenca, entidad elegida por la persona ganadora del sorteo realizado entre quienes completaron la Ruta de Belenes de la Junta de Cofradías de Cuenca.

El acto de entrega ha contado con Henar de la Sierra, en representación de la Fundación Globalcaja; Paula Urango, delegada de amiab en Cuenca; el presidente y vicepresidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, Jorge Sánchez Albendea y Antonio Abarca, respectivamente, y la responsable del Servicio de Deportes en Cuenca, Arantxa Granero.

Desde amiab, han expresado su agradecimiento a la Fundación Globalcaja por esta iniciativa que, este año, ha puesto su foco en el deporte como vehículo de inclusión social. Asimismo, han felicitado a la Junta de Cofradías por impulsar cada año la Ruta de Belenes, una actividad consolidada que gana edición tras edición en participación.

El Club Deportivo de amiab Cuenca, que actualmente está integrado por 75 deportistas y más de 25 personas voluntarias, desarrolla una amplia oferta de actividades deportivas inclusivas.

El club ofrece escuelas deportivas de multideporte, dirigidas tanto a personas adultas, como a niños y niñas, y cuenta entre sus integrantes con deportistas federados en disciplinas como atletismo, fútbol sala, baloncesto y pádel, que participan en campeonatos regionales organizados por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM).

Asimismo, el club impulsa la paraescalada, con deportistas federados en la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha, que participan en competiciones de ámbito nacional, ampliando así las oportunidades deportivas para este colectivo.

La inclusión es el eje central de la filosofía de amiab Cuenca, que trabaja para generar espacios accesibles en los que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar del deporte y del ocio en igualdad de condiciones.

Con esta entrega, la Fundación Globalcaja refuerza su compromiso social y su apoyo a iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, al tiempo que pone en valor el carácter solidario de la Ruta de Belenes, una propuesta que une tradición, participación ciudadana y compromiso con el tejido social de Cuenca.