Eurocaja Rural comparte con la Diputación de Cáceres su proyecto de negocio y su implicación con el territorio

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha realizado una visita institucional a la Diputación de Cáceres, donde fue recibido por su responsable, Miguel Ángel Morales Sánchez, con la finalidad de trasladarle detalles del Plan de Expansión y los retos de futuro de la entidad financiera en el territorio, así como transmitirle su implicación en beneficio del desarrollo económico y social de la provincia.

La reunión también permitió compartir los avances de la red comercial que Eurocaja Rural está desplegando por todo el territorio nacional y de forma concreta en Extremadura, donde el pasado mes de diciembre abrió su primera oficina en Cáceres, concretamente en la Plaza de América, número 6.

Esta sucursal nace con el objetivo de generar empleo y dinamización económica, ofrecer un asesoramiento personalizado, atención próxima y un catálogo completo de productos y servicios diseñados a medida de las necesidades de los clientes: soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o en materia de inversión, entre otros, según ha precisado Eurocaja Rural en nota de prensa.

Ambos responsables debatieron igualmente sobre la importancia de luchar contra la despoblación, la exclusión financiera o el desempleo en el entorno rural, garantizando el acceso a servicios bancarios en municipios con baja densidad de población y en grandes ciudades.

La presencia de atención física asegura que ciudadanos, empresas y administraciones puedan realizar gestiones sin barreras, incluso en localidades donde otras entidades han cesado su actividad. Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.

También recordaron que, como cooperativa de crédito, Eurocaja Rural destina recursos a iniciativas sociales a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP).

En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante, la directora territorial de la Entidad en Extremadura, Trinidad Talavera, y el director de la oficina en Cáceres, Alfonso Baños.

El presidente de la Diputación agradeció la visita efectuada y la predisposición de Eurocaja Rural por atender los requerimientos de la provincia cacereña, así como su colaboración con las instituciones.

Actualmente Eurocaja Rural se encuentra presente en once comunidades autónomas (Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Andalucía y Asturias). Su red comercial supera las 500 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.