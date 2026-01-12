CaixaBank abre una nueva oficina modelo Store en Toledo

CaixaBank ha abierto en Toledo una nueva oficina modelo Store que apuesta por la proximidad en la relación con los clientes y prioriza la transparencia y la cercanía. El nuevo espacio ocupa 670 metros cuadrados en la Calle Argentina, 1 del Barrio de Santa Teresa, y con su apertura la entidad extiende este modelo de negocio que suma dos oficinas de esta tipología en Toledo. Y un total de 13 en Castilla-La Mancha.

La nueva oficina Store trata de dar respuesta a los comportamientos y necesidades de los clientes actuales y de aproximarse al mundo del comercio retail, a través de un nuevo enfoque a la experiencia del cliente dentro de la oficina. Esta nueva sucursal dará servicio a cerca de 10.000 clientes de la ciudad imperial, y cuenta con un equipo de 12 empleados, siete de ellos gestores especializados.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado "la apuesta de la entidad financiera por la innovación y la cercanía con un concepto de sucursal innovador que elimina barreras físicas entre clientes y empleados". "Queremos seguir muy cerca de nuestros clientes y ofrecerles la mejor experiencia en su visita a nuestras oficinas", ha remarcado Vidal.

Apertura de la nueva oficina de CaixaBank en Toledo.

La nueva oficina recibió la visita el día de su apertura del alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, quien ha puesto en valor esta nueva incorporación que ha calificado como "una muestra del compromiso de esta entidad con la ciudad y con la calidad en la atención personalizada a los vecinos de Toledo. Enhorabuena a CaixaBank por esta iniciativa".

Además, por parte de la entidad financiera, participaron en la apertura la directora comercial de Red de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Noelia Pérez, el director de Área de Negocio de la entidad, Rafael Tardón, y el director de la nueva sucursal, José Carlos Mateos.

Un nuevo modelo de oficina para dar respuesta a las nuevas necesidades

Toda la red de oficinas de CaixaBank se encuentra en constante evolución para seguir estando cerca de las demandas de los clientes. En este sentido, el nuevo modelo de oficina Store responde a las conclusiones de diversas encuestas realizadas con clientes, empleados y personas no clientes, que aportaron sus opiniones sobre cómo querían que fuese su oficina bancaria ideal.

En las oficinas Store el cliente cuenta con un gestor personal de referencia con el que puede concertar una cita previa en horario de apertura ininterrumpido mañana y tarde de lunes a jueves, de 8.30 a 18.30 horas, y los viernes, de 8.30 a 14.30 horas. Durante los meses de julio y agosto, el horario de apertura al público es de 8.30 a 14.30 horas.

Las oficinas Store de CaixaBank también han incorporado innovaciones para facilitar al cliente la entrevista con su gestor mediante reserva de cita previa, así como herramientas que ayudan a reducir tiempos de espera. La estética de las oficinas Store es completamente diferente a la convencional, con amplios espacios donde se eliminan las barreras físicas entre clientes y empleados.

Asimismo, este nuevo modelo de oficina dispone de una amplia zona de cajeros disponibles las 24 horas. Se trata de terminales que, además de permitir extracciones de efectivo, facilitan realizar todo tipo de operaciones. Los cajeros cuentan con tecnología avanzada para facilitar la experiencia de usuario, así como desarrollos de software y características de diseño especiales para favorecer la accesibilidad, como menús guiados por voz o ayudas en lenguaje de signos.

Además de atención financiera, el cliente cuenta en las oficinas Store de CaixaBank con servicios adicionales, como invitaciones a eventos especiales exclusivos y la programación de charlas sobre temas de interés para su día a día.