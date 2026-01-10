Globalcaja sortea una entrada doble para el partido Albacete-Real Madrid de Copa del Rey: todos los detalles

Globalcaja vuelve a demostrar su compromiso con el deporte y con la afición albaceteña con una nueva promoción especial dirigida a sus clientes, coincidiendo con uno de los encuentros más esperados de la temporada: el partido de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Albacete Balompié y al Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte.

Como patrocinador principal del Albacete Balompié, la entidad financiera ha puesto en marcha una iniciativa vinculada al uso de sus medios de pago, con el objetivo de acercar a sus clientes la emoción de vivir el fútbol desde dentro en una cita histórica tanto para el club como para la ciudad.

Entre el 9 de enero a las 18:00 horas y el lunes 12 de enero a las 23:59 horas, todas las compras a partir de 30 euros realizadas con tarjeta Globalcaja y abonadas en TPV Globalcaja entrarán automáticamente en el sorteo de una entrada doble para el partido, así como de 50 camisetas y 50 mochilas oficiales del club.

El sorteo se realizará de forma inmediata, ya que el resultado aparecerá directamente reflejado en el justificante del TPV, por lo que Globalcaja recomienda a sus clientes solicitar y conservar el ticket de compra para comprobar si han resultado premiados.

Recogida de premios

Además, los clientes que tengan activadas las notificaciones recibirán un aviso a través de Ruralvía, mientras que el gestor personal de la entidad contactará directamente con los agraciados para informarles sobre el procedimiento de recogida de los premios.

Esta acción refuerza el compromiso de Globalcaja tanto con sus clientes como con el Albacete Balompié, poniendo de manifiesto que ser cliente de la entidad supone disfrutar de ventajas exclusivas y experiencias únicas ligadas a los grandes acontecimientos que vive el territorio.

La campaña se desarrolla bajo el eslogan 'No es solo fútbol, es vivirlo desde dentro gracias a Globalcaja', un mensaje que conecta la pasión por el deporte con la cercanía, el compromiso y el valor añadido que la entidad ofrece a quienes confían en ella.

Con iniciativas como esta, Globalcaja reafirma su apoyo al club, a su afición y a la ciudad, acompañando al Albacete Balompié en momentos históricos y acercando a sus clientes la emoción del fútbol desde la primera fila.