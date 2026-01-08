La empresa Avatel Telecom anuncia un ERE que supondrá el despido de 71 empleados en Castilla-La Mancha

La compañía de telecomunicaciones Avatel Telecom ha anunciado una propuesta de procedimiento de despido colectivo (ERE) que prevé un total de 71 despidos en Castilla-La Mancha.

En concreto, el ERE remitido supondría la supresión de 29 puestos de trabajo en tres establecimientos de Avatel en Albacete, 10 en tres tiendas de Ciudad Real, 25 en cuatro locales de Toledo y siete en Cuenca. Además, en el último caso supondría el cierre total del centro de trabajo.

En un comunicado, el sindicato CCOO ha mostrado su "frontal y absoluto" rechazo a este ERE porque consideran que la decisión es "injustificada, inoportuna e inaceptable".

"Más todavía ahora, en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo, lo que supone una clara falta de respeto a la plantilla y a la negociación colectiva", han lamentado.

Además, el sindicato ha recordado que el nuevo ERE llega "solo dos años después del último expediente, que ya tuvo un impacto muy negativo en el empleo y en las condiciones laborales".

1.195 afectados

En toda España, el volumen de plantilla de los centros afectados es de 1.195 personas. Por ello, en los próximos días se constituirá la comisión negociadora, para analizar la documentación que presente la empresa.

"CCOO utilizará todas las herramientas sindicales y legales a su alcance para oponerse a este ERE y defender el empleo y los derechos de la plantilla de Avatel", han anunciado.