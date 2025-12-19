Los trabajadores de Mercadona en Castilla-La Mancha disfrutarán de 37 días de vacaciones y una paga extra en 2026

Montaje donde se ven dos trabajadores de Mercadona y Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados.

Mercadona ampliará en 2026 el periodo anual de vacaciones de sus trabajadores con una semana adicional y repartirá una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad, medidas que beneficiarán a los cerca de 110.000 empleados de la compañía en España y Portugal.

El Comité de Dirección de la empresa ha acordado aumentar las vacaciones de 30 a 37 días al año, una iniciativa que se consolidará para los próximos ejercicios y que supondrá un coste anual de 100 millones de euros.

A esta inversión se sumará el reparto, por segundo año consecutivo, de una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros que se abonará el próximo mes de marzo y que equivale a una mensualidad, elevando el impacto total de ambas medidas a 380 millones de euros.

La compañía ha señalado que estas decisiones responden a su objetivo de seguir consolidando un modelo pionero en conciliación laboral y familiar, basado en el empleo estable y de calidad, y en el compromiso de que todos los trabajadores se sientan "satisfechos al 100 %".

Incremento salarial

Mercadona considera que invertir en su plantilla refuerza su competitividad y liderazgo, al entender que cuanto mayor es la inversión en los trabajadores, mayor es el retorno para la empresa.

En este sentido, ha destacado los resultados obtenidos en 2025, ejercicio en el que, tras incrementar el salario del 100 % de la plantilla un 8,5 %, la compañía ha registrado mejoras en productividad, eficiencia y gestión.

La ampliación del periodo vacacional se enmarca en el modelo propio de Recursos Humanos de Mercadona, basado en la escucha activa y en dar respuesta a las necesidades de sus equipos, analizando propuestas que aporten valor tanto a los trabajadores como al conjunto de la organización.

Además de la gratificación extraordinaria, esta paga se sumará a la retribución variable habitual, que puede alcanzar una o dos mensualidades en función de la antigüedad de cada empleado.

Con ello, la empresa reconoce el esfuerzo individual y colectivo de su plantilla, a la que considera un pilar fundamental para alcanzar los objetivos marcados.

Con estas medidas, Mercadona reafirma su carácter pionero en la satisfacción y el bienestar de sus trabajadores, consolidando un modelo laboral que apuesta por la estabilidad, la conciliación y la mejora continua de las condiciones de empleo.