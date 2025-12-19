La Plataforma del Tercer Sector reconoce a Fundación Globalcaja como Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha distinguido a la Fundación Globalcaja HXXII con ámbito territorial en Castilla-La Mancha como Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, en reconocimiento a su compromiso con esta iniciativa solidaria. Ha recogido el reconocimiento la directora general de la fundación, Carla Avilés, de manos de José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, en el transcurso de la asamblea general de la plataforma, presidida por Luciano Poyato.

Con este nombramiento, la Fundación Globalcaja HXXII se suma a la red de Embajadoras de la Casilla Empresa Solidaria, contribuyendo a la difusión de esta iniciativa en Castilla-La Mancha. Esta incorporación refuerza la importancia de la colaboración entre empresas, entidades sociales y organizaciones que trabajan por una sociedad más justa e inclusiva.

La Casilla Empresa Solidaria es una herramienta que permite a las empresas destinar el 0,7 % de su tributación del Impuesto de Sociedades a financiar proyectos sociales, sin ningún coste adicional. Esta contribución se canaliza hacia programas que luchan contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, promoviendo una sociedad más justa y cohesionada.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha subrayado que «la incorporación de la Fundación Globalcaja HXXII como Embajadora refuerza la importancia de difundir la Casilla Empresa Solidaria desde los territorios y, en este caso, desde Castilla-La Mancha. Extender y difundir el conocimiento sobre esta herramienta en cada región es clave para que más empresas conozcan que marcar la Casilla en el Impuesto de Sociedades es una decisión sencilla, sin coste, pero con un impacto positivo en proyectos sociales que mejoran la vida de las personas. Queremos agradecer a la Fundación Globalcaja HXXII su implicación en esta labor de difusión, que contribuye a acercar la iniciativa a más empresas en la región.

Por su parte, Carla Avilés ha agradecido el reconocimiento que "nos reconoce, junto a otras empresas, como generadoras de un impacto positivo en la sociedad y esto es una gran responsabilidad". La directora general indicó que la Casilla Solidaria es "una herramienta sencilla y de un valor social incalculable" y la fundación se compromete con esta iniciativa porque está convencida de que "no hay viaje largo o iniciativa ambiciosa que prospere en solitario; es imprescindible aunar esfuerzos, crear masa crítica para cobrar voz y que, entre todos, ampliemos una red que apoya a personas que lo necesitan para que tengan un futuro mejor, más inclusivo e integrador".

Con este nombramiento, la Fundación Globalcaja HXXII se suma a otras entidades referentes que están liderando la promoción de la Casilla Empresa Solidaria, contribuyendo a fortalecer el compromiso social del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

Globalcaja, cooperativa de crédito de la que nace Fundación Globalcaja HXXII, ya obtuvo el Sello Empresa Solidaria 2025, un distintivo que reconoce a aquellas compañías que, a través de la Casilla Solidaria del Impuesto de Sociedades, generan un impacto positivo sobre la sociedad.

La Casilla Empresa Solidaria es la oportunidad, con coste cero, que tienen todas las empresas que pagan el Impuesto de Sociedades de destinar el 0,7 % de su tributación a financiar proyectos sociales.

Se marca al presentar el Impuesto de Sociedades, en el apartado «otros caracteres-fines sociales, en la casilla 00073, en el modelo 200; o la casilla 069, en el modelo 220.

Los fondos recaudados a través de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades van dirigidos a financiar proyectos sociales, desarrollados por entidades del Tercer Sector, considerados de interés general. Se trata de una gran diversidad de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Sobre la Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal constituida para unir y ampliar la voz del Tercer Sector en España. Defiende, a través de una voz unitaria, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Fundada en enero de 2012, está formada por nueve de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (Plataforma del Voluntariado de España (PVE); Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES); Plataforma de ONG de Acción Social (POAS); Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Cruz Roja Española; Cáritas Española; Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); La Coordinadora de ONG para el Desarrollo; y Plataforma de Infancia); y once plataformas y mesas territoriales. Actualmente, representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social.

La Plataforma del Tercer Sector es la impulsora de la inclusión de la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades, presente desde 2018. Las empresas que al presentar la declaración de este tributo marcan la Casilla Empresa Solidaria, un gesto libre, con coste cero y altruista, estarán destinando el 0,7% de la recaudación a financiar proyectos de interés social gestionados por el Tercer Sector.

La aportación del Tercer Sector a la economía española representa el 1,44 % del PIB nacional y supone el 3,4% del empleo. En las entidades del Tercer Sector trabajan más de 528.000 personas, contando además con más de 4 millones de personas voluntarias. Según los últimos datos disponibles, las entidades del Tercer Sector realizan 47 millones de atenciones directas al año.