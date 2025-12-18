Gran operación empresarial en Toledo: el Parque Comercial Abadía cambia de dueños por una cifra multimillonaria

Redevco, uno de los mayores gestores de inversión inmobiliaria de propiedad privada en Europa, ha formalizado la adquisición del Parque Comercial Abadía, en la ciudad de Toledo, para su fondo Redevco European Retail Parks Fund. La operación supone la primera inversión de este vehículo en España.

La compra, que fue adelantada el pasado 5 de diciembre por Invertia, el vertical de economía de EL ESPAÑOL, se ha realizado a HLRE Socimi, antigua Lar España, y consolida la estrategia paneuropea de Redevco centrada en parques comerciales prime.

Fuentes del mercado sitúan el precio de la transacción en torno a 105 millones de euros.

Grandes marcas

El parque comercial se sitúa al norte del término municipal de Toledo, cuenta con 43.100 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y presenta una ocupación del 99 %. Su área de influencia alcanza a unos 250.000 habitantes en un radio de 15 minutos en coche.

El activo está anclado por operadores de primer nivel como Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y MediaMarkt, y dispone de la certificación de sostenibilidad BREEAM In-Use "Excellent".

Israel Casanova, director de Inversiones en Retail Parks de Redevco, ha señalado que "la adquisición del Parque Comercial Abadía representa una incorporación estratégica para el fondo Redevco European Retail Parks".

En este sentido, ha destacado que "este activo, situado en Toledo, destaca por su excelente localización, una atractiva combinación de inquilinos de primer nivel y sólidas credenciales en sostenibilidad".

Según ha añadido, "todos estos elementos se alinean plenamente con la filosofía del fondo, orientada a generar rentas estables y a crear valor sostenible a largo plazo", y ha subrayado que desde la compañía están "entusiasmados de sumar este referente del sector en España a nuestra cartera en expansión y continuar fortaleciendo nuestra presencia en los principales mercados europeos".

Nueve millones de visitantes

El Parque Comercial Abadía es el mayor activo comercial de estas características en Castilla-La Mancha y recibe alrededor de nueve millones de visitantes al año.

Tal y como avanzó Invertia, Redevco ha articulado la operación a través de una socimi cotizada, Redevco European Retail Parks ES Holdco Socimi SAU, creada para fondear la adquisición.

El Parque Comercial Abadía abrió en 2011 y fue renovado en 2023. Además de sus operadores estrella, alberga otras importantes firmas como C&A, Kiabi, Norauto, Juguettos o McDonald’s, y se ha consolidado como un referente comercial en Castilla-La Mancha.