Airbus desarrollará un nuevo campus digital en Albacete con la creación de 300 nuevos puestos de trabajo

La multinacional Airbus ha anunciado desde sus instalaciones de Albacete que creará 300 nuevos puestos de trabajo fijo en los tres próximos años. 200 de ellos de alta especialización en un nuevo campus digital que elaborará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Un anuncio que ha hecho después de recibir el mayor pedido de helicópteros de la historia de España, valorado en más de 4.000 millones de euros. Se trata de 100 nuevos helicópteros de la empresa, con las entregas arrancando en 2027.

El consejero delegado de la compañía en España, Fernando Lombo, ha destacado "el crecimiento en número de empleados, conocimiento, tecnología y capacidades industriales que vivirá la capital de provincia y el país para convertirse en uno de los principales contribuyentes de ala rotatoria en Europa".

Airbus Albacete cuenta actualmente con 800 empleados fijos de un total de 1.000 trabajadores tras una incorporación de unas 250 personas en los últimos cuatro años. "Es una atracción de talento que nos ha llevado en el último año a alcanzar un millón de horas productivas", ha explicado.

"Un lugar de innovación tecnológica"

La evolución de las instalaciones de Airbus en Albacete ha hecho que haya pasado de ser un centro industrial de producción de proyectos específicos en 2007 a un lugar de "innovación tecnológica con programas transversales en la actualidad", impulsado por el Plan Nacional de Helicóptero del pasado mes de mayo.

"Hay una demanda y necesidad de autonomía y soberanía por parte de España que es el camino para tener una plataforma nacional para satisfacer todas las necesidades de nuestras fuerzas armadas o cualquier operador público", ha expresado.

Asimismo, el nuevo campus, que se proyecta para el parque tecnológico de Albacete, será "un centro de excelencia y competencia de Airbus a nivel mundial". Se contratarán en los próximos tres años a 200 matemáticos, físicos, informáticos e ingenieros para el diseño de software para herramientas de producción, ciberseguridad o inteligencia artificial, manteniendo una estrecha colaboración con la UCLM.

"Albacete vivirá un impulso industrial gracias al plan de desarrollo y adquisición de Defensa, con un nuevo centro de militarización de helicópteros y un centro de formación de pilotos y técnicos del H145M con carácter internacional. Será una ciudad con potencial y capacidad de crecimiento que será un lugar de referencia en la industria aeronáutica europea y de diseño, producción e investigación tecnológica", ha sentenciado.