CaixaBank otorga su 'Premio Hotels&Tourism' a José Ramón Molinero, director general de Puy du Fou España

CaixaBank ha otorgado a José Ramón Molinero, director general de Puy du Fou España, el 'Premio CaixaBank Hotels&Tourism' en Castilla-La Mancha y Extremadura. En su octava edición, los 'Premios CaixaBank Hotels & Tourism' han querido servir de reconocimiento a los "Líderes con estrella", personas que destacan por su liderazgo transformador, capaces de proyectar e implementar cambios de calado en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran, ya sea un giro completo en la estrategia global o en un ámbito en concreto, como la innovación o la sostenibilidad.

José Ramón Molinero ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por su capacidad de gestión y espíritu emprendedor, cualidades que han permitido una notable contribución a la transformación y dinamización económica, y también social, del territorio. Su aportación al proyecto Puy du Fou España ha supuesto, además, un efecto multiplicador en la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha apuntado que esta edición de los 'Premios Hotels & Tourism' de CaixaBank "ponen el foco en algo muy complicado: la habilidad para liderar un proyecto de transformación, logrando que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea. Para lograrlo, no sólo es necesaria la visión estratégica y el conocimiento técnico; también lo es la capacidad para ilusionar a todo un equipo, sin el cual cualquier cambio se volvería una tarea imposible".

Por su parte, José Ramón Molinero declaró que "este reconocimiento no habría sido posible sin el gran equipo de profesionales que forman Puy du Fou España. Nuestro compromiso es seguir impulsando el desarrollo cultural y socioeconómico de Castilla-La Mancha y España con un modelo que inspire, emocione y genere todo tipo de oportunidades para el territorio".

El próximo 21 de enero, CaixaBank Hotels & Tourism reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto en el stand que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará en Madrid.

Apoyo al sector turístico y hotelero

CaixaBank Hotels & Tourism, que cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes, está posicionada como un referente para este segmento de empresas. Gracias a su especialización en el sector turístico, CaixaBank tiene capacidad para detectar y adaptarse con agilidad a sus necesidades, y apoyar a este tipo de empresas con el servicio personalizado que requieren a través de un equipo de más de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial.

A través de CaixaBank Hotels & Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y campings.

Además, CaixaBank Hotels & Tourism tiene una sensibilidad especial con los proyectos sostenibles, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, gestión del agua y residuos, o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.