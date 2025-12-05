Mercadona recaba más de 61.000 euros para el Banco de Alimentos de Castilla-La Mancha durante la Gran Recogida

Mercadona, a través de los 72 supermercados que posee en Castilla-La Mancha, ha recabado un total de 61.724 euros en la campaña de la Gran Recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 07 al 16 de noviembre y que equivalen a 51.149 kilos de productos de primera necesidad.

Así lo ha confirmado la empresa en un comunicado en el que informa que a nivel nacional, las 1.589 tiendas de la marca han logrado recaudar casi 1,7 millones de euros de donaciones de sus clientes que se suman a los 240.500 euros que aporta Mercadona de manera directa.

De esta manera, los Bancos de Alimentos de los diferentes lugares podrán transformar la recaudación en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra, según el cálculo de la empresa.

Mercadona lleva años colaborando con la FESBAL en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten, ya que disponen de todo un año para canjear la donación.

“De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos”, ha destacado Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona.

Además, la cadena de supermercados aboga por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. A ello hay que sumar que ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.

Tarjetas Sociedad

En el marco del compromiso que Mercadona mantiene con las entidades sociales, la compañía lleva años apostando por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad. Esta herramienta permite canalizar la ayuda a los usuarios dando la posibilidad de realizar su compra total en el supermercado.

"Contribuye a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad", explica Sánchez.

La funcionalidad de las Tarjetas Sociedad de Mercadona es similar a la de cualquier otra tarjeta. Están activadas con un importe determinado, pudiendo ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote, por lo que no es obligatorio gastar todo el importe en una sola compra.