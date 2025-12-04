El centro comercial Luz del Tajo de Toledo da la bienvenida a una Navidad de tradición, creatividad y solidaridad

El Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo, gestionado por Sonae Sierra, inaugura la temporada navideña con una programación que combina tradición artesanal, actividades creativas, encuentros mágicos e iniciativas solidarias que acompañará a visitantes y familias durante las próximas semanas.

El centro se llenará de ambiente festivo con el Belén de Crochet, los talleres de creación de cuentos infantiles, las visitas de Papá Noel y un Rey Mago y la venta del cuento solidario "Mi viento interior", cuya recaudación íntegra se destinará a la Fundación Aladina.

El centro estrenó su decoración navideña el 20 de noviembre, con una puesta en escena que combina grandes elementos suspendidos, cascadas de luz y un árbol iluminado en el acceso principal, creando un ambiente plenamente navideño que acompaña toda la programación de estas semanas.

Belén de Crochet que une tradición y colaboración

La programación arranca con el Belén de Crochet, una instalación artesanal creada junto a la Asociación Azucaica Teje y varias personas que han dedicado meses de trabajo a tejer, figura a figura, un belén que destaca por su cercanía y detalle.

La escena incluye alrededor de 180 piezas realizadas a mano, entre figuras, animales y edificaciones, todas elaboradas con mimo mediante la técnica del crochet. El proyecto es fruto del trabajo conjunto de la asociación y de colaboradores que han aportado su tiempo y dedicación para dar vida a esta obra colectiva. El Belén podrá visitarse del 5 de diciembre al 5 de enero, en la primera planta del centro, en horario de 10:00h a 22:00h, salvo los días 7, 25 de diciembre y 1 de enero.

Talleres de creación de cuentos y "Mi viento interior"

Estas Navidades, Luz del Tajo incorporará los talleres de creación de cuentos, una actividad educativa que permitirá a los niños diseñar su propio cuento navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras. Los Talleres Tale Me se celebrarán del 17 al 21 de diciembre.

Esta propuesta conecta directamente con la iniciativa solidaria "Mi viento interior", el cuento escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives que estará disponible durante el mes de diciembre en el centro comercial.

Mientras el libro invita a los más pequeños a comprender y expresar sus emociones a través de una historia cercana y sensible, los talleres les permitirán llevar esa experiencia a la práctica, creando su propio relato y desarrollando su imaginación y comprensión lectora.

El libro forma parte de una acción conjunta de los seis centros de Sonae Sierra en España - Plaza Mayor, Max Center, GranCasa, Área Sur y Valle Real-, en los que se distribuirán un total de 9.000 unidades y cuya recaudación se destinará a Fundación Aladina. En Luz del Tajo, el cuento estará disponible hasta agotar existencias: una vez vendidas las 1.475 unidades asignadas al centro, la acción dará por finalizada su venta.

Papá Noel y los Reyes Magos vuelven a recorrer el centro

Además de las propuestas solidarias y creativas, la programación de Luz del Tajo incorpora también los encuentros más tradicionales de estas fechas. La llegada de Papá Noel y sus elfos será uno de los momentos más esperados de la programación. Durante varios días de diciembre, los niños podrán entregar sus cartas, sacarse fotografías y disfrutar de un ambiente festivo.

Papá Noel estará en Luz del Tajo:

12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 17:30h a 20:30h

24 de diciembre, de 11:30h a 13:30h

En los primeros días de enero, la magia continuará con la visita de un Rey Mago y sus pajes, que acudirán al centro para continuar recogiendo deseos y mantener viva la ilusión hasta la llegada del 6 de enero.

Rey Mago y pajes:

26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero: 17:30 a 20:30 h

31 de diciembre y 5 de enero: 11:30 a 13:30 h

Helder Ferreira, director del centro comercial, ha querido destacar que "cada Navidad, Luz del Tajo se convierte en un lugar donde la ilusión se siente de verdad: en la artesanía del Belén de Crochet, en la imaginación de los talleres basados en la creación de cuentos infantiles o en la sonrisa de los más pequeños al encontrarse con Papá Noel y los Reyes Magos. Este año, sumar la iniciativa solidaria del cuento 'Mi viento interior' nos permite llevar un poco de esa ilusión más allá del centro, apoyando la labor de Fundación Aladina".

Con esta programación, Luz del Tajo refuerza su papel como punto de encuentro para las familias toledanas durante la Navidad. Artesanía, creatividad, emoción y solidaridad se unen para crear una experiencia navideña completa, cercana y pensada para disfrutar juntos de una de las épocas más especiales del año.